Bij een confrontatie tussen Palestijnen en de Israëlische politie aan de Al Aqsa-moskee in Jeruzalem zijn vrijdagavond meer dan 200 gewonden gevallen. De aanleiding is de dreigende uitzetting van dertien gezinnen. Bekijk het incident in de video hierboven.

De rellen vonden plaats rond de Oude Stad en de wijk Sheikh Jarrah. Duizenden moslims waren daar samengekomen voor het laatste vrijdaggebed van de vastenmaand ramadan. Volgens de politie braken rellen uit toen de gelovigen met stenen begonnen te gooien, waarop de veiligheidsdiensten tussenkwamen en het tot een gewelddadige confrontatie kwam.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken en de speciale VN-gezant hebben hun grote bezorgdheid al uitgesproken over het aanhoudende geweld in Jeruzalem. Ook de Europese Unie roept de autoriteiten op tot ‘dringende de-escalatie’ van de spanningen. ‘Geweld en opruiing zijn onaanvaardbaar en de daders langs alle zijden moeten ter verantwoording worden geroepen’, klinkt het in een communiqué van de Europese diplomatie.

Sinds het begin van de vastenmaand is de situatie in Oost-Jeruzalem en op de Westelijke Jordaanoever bijzonder gespannen. De onrust zou onder meer te maken hebben met barricades die de Israëlische veiligheidsdiensten tijdens de Ramadan hebben opgeworpen in de Oude Stad.