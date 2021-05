De horeca haalt opgelucht adem. Want ondanks de discussie rond het gebruik van plexiglas, gingen heel wat terrassen zaterdagochtend weer open. De grote drukte bleef om 8 uur ’s ochtends nog uit, zoals u in de video hierboven ziet. En wat die plexiwanden betreft, zal de politie ‘zacht handhaven’, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

‘We hebben met de politie afgesproken dat er zacht gehandhaafd zal worden’, zei minister Verlinden bij De ochtend op Radio 1. ‘Maar waar er gevaarlijke situaties ontstaan, zal er natuurlijk wel ingegrepen worden. De politie zal daarover oordelen op basis van de feiten en de plaatselijke context: ze zullen rekening houden met de voorbereidingen die de uitbaters genomen hebben. Als te veel mensen toch te dicht bij elkaar zitten, en er een risico voor de gezondheid is, dan wordt er uiteraard ingegrepen.’

Ook wat het sluitingsuur betreft (het Overlegcomité ordonneerde 22 uur, maar verschillende burgemeesters lieten al verstaan dat het ook wat later mag, red.), vertrouwt Verlinden naar eigen zeggen ‘in de burgemeesters en het inschattingsvermogen van de lokale besturen’.

‘Zij kennen hun pleinen als de beste. De bedoeling is vooral om alles in veilige banen te leiden. Of klanten om vijf voor tien nog iets mogen bestellen? De terrassen sluiten voor bezoekers om tien uur. Wie snel kan drinken, kan dus nog iets bestellen om vijf voor tien. Maar dan moet het wel snel gaan.’ Uitbaters mogen hun terrassen na 22 uur nog wel opruimen, aldus Verlinden.