Cuba vaccineert vanaf volgende week met eigen vaccins

Cuba gaat vanaf volgende week inwoners inenten met eigen coronavaccins. Het gaat voorlopig om een testfase, maar als de resultaten goed zijn kan de brede bevolking vanaf juni massaal worden ingeënt, kondigden de Cubaanse autoriteiten vrijdagavond aan.

In Cuba zijn momenteel vijf vaccins tegen covid-19 in ontwikkeling. De overheid wil de twee meest vergevorderde middelen nu testen op de bevolking. Dat gebeurt vanaf volgende week in de hoofdstad Havana en in de provincies Santiago de Cuba en Matanzas.

De vaccins, met de merknamen Abdala en Soberana 2, worden in drie doses toegediend. De Cubaanse autoriteiten willen in juni 22 procent van de bevolking van 11 miljoen gevaccineerd hebben, een derde in juli en 70 procent in augustus, verklaarde minister van Volksgezondheid José Angel Portal vrijdag.

De vaccinaties van volgende week maken deel uit van de eerste testfase op grote schaal. Vanaf juni zou er dan een goedkeuring kunnen komen van de gezondheidsautoriteiten, waarna ze breed uitgerold kunnen worden over het hele land. Het Abdala-vaccin heeft de klinische testfase al doorlopen, maar de resultaten daarvan worden nog geanalyseerd. Soberana 2 zou in de loop van deze maand de laatste klinische testfase moeten kunnen afronden.

Het communistische Cuba tekent de laatste tijd meer besmettingen op, maar bleef tot nog toe relatief gespaard van de pandemie in vergelijking met andere Latijns-Amerikaanse landen. In totaal zijn er 114.000 gevallen en 713 overlijdens geregistreerd.