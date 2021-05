Echt aangenaam terrasjesweer wordt het zaterdag niet

Een warme jas en paraplu zijn geen overbodige accessoires mocht u vandaag plannen hebben om ergens op een terras te gaan zitten.

Zaterdag begint zwaarbewolkt met in de loop van de dag tijdelijk wat regen. In de namiddag wordt het wel geleidelijk droog met opklaringen. De maxima schommelen tussen 13 en 18 graden. De wind waait matig en plaatselijk zelfs vrij krachtig, met rukwinden tot 60 kilometer per uur, meldt het KMI.

Zaterdagavond en -nacht blijft het vrij zacht met minima tussen 7 en 13 graden. Het blijft droog met brede opklaringen. Tegen de ochtend trekt er meer bewolking over het westen van het land, mogelijk al met de eerste buien.

Zondag is het eerst wisselend bewolkt, maar daarna wordt het overwegend droog en zonnig met wolkenvelden. ‘s Avonds en ‘s nachts ontwikkelen er zich regen- en onweersbuien. Het wordt warm met maxima van 21 tot plaatselijk 26 graden. De wind waait opnieuw matig en soms vrij krachtig.

Maandag begint zwaarbewolkt met op vele plaatsen nog regen of buien. In de loop van de dag wordt het geleidelijk droog met opklaringen vanaf de kust, al blijven een paar plaatselijke buien nog mogelijk. Het kwik gaat opnieuw wat omlaag met maxima van 13 tot 19 graden.

Dinsdag neemt de onstabiliteit toe en wordt het soms zwaarbewolkt met op vele plaatsen buien, die mogelijk gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 13 en 19 graden bij een zwakke tot matige wind. Ook de rest van week blijft het weer onstabiel, met bewolking en mogelijk buien. Het blijft wel relatief zacht.