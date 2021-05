Truiense CD&V-fractie behoudt vertrouwen in Veerle Heeren

De Truiense CD&V-fractie behoudt het vertrouwen in burgemeester Veerle Heeren. Dat heeft Belga vrijdagavond vernomen. Maandagavond staat een extra gemeenteraad op het programma.

Woensdag gaf de 56-jarige burgemeester dan toch toe dat zij vervroegd gevaccineerd is. Ook enkele mensen uit haar directe omgeving zouden al een inspuiting hebben gekregen. ‘Ik ben ervan overtuigd niets onwettigs te hebben gedaan’, zei Heeren. ‘Maar ik zou dit niet opnieuw doen. Door mij te laten overtuigen, heb ik een inschattingsfout gemaakt.’

Maandag staat er in Sint-Truiden alleszins een extra gemeenteraad op het programma, die er komt op initiatief van het college van burgemeester en schepenen. Men wil op die manier transparantie bieden aan de hand van de volledige gegevens die voorhanden zijn.

Oppositiepartij Vooruit was vragende partij voor een extra gemeenteraad. Ook Groen vroeg dringend een extra gemeenteraad waarin de burgemeester volledige klaarheid zou scheppen over wie er voortijdig gevaccineerd is en wat de mogelijke beweegredenen daarvoor geweest zijn.

De CD&V-fractie behoudt alleszins het vertrouwen in burgemeester Heeren, is vrijdagavond vernomen. Coalitiepartners Open VLD en N-VA willen pas na de gemeenteraad beslissen of ze verdere stappen nemen. Opvallend: de voorzitter van de gemeenteraad is CD&V’er Bert Stippelmans. Zijn dochter zou gevaccineerd zijn met de hulp van Heeren, bericht Het Belang Van Limburg.

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) heeft Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters gevraagd een onderzoek te starten naar de vroegtijdige vaccinatie van Heeren ‘Minister Bart Somers gaf mij de opdracht het dossier verder te onderzoeken en te vervolledigen zodat hij na mijn onderzoek een getrouw beeld krijgt van de situatie en gepast kan oordelen’, zei gouverneur Lantmeeters vrijdag in een persmededeling.