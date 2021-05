Spaarders kunnen investeren in plaatselijke scholen

Vlaanderen komt met een nieuw programma van publiek-private samenwerkingen voor de bouw van scholen. Dat kondigt Onderwijsminister Ben Weyts vrijdag aan, bij de opening van De Krinkel in Ruisbroek, een van de laatste scholen uit het vorige programma. Particuliere spaarders zullen voortaan de kans krijgen om te investeren in hun plaatselijke school.

Vlaanderen startte in 2006 met het programma ‘Scholen van Morgen’. Voor het eerst werden scholen gebouwd in samenwerking met een private partner, die nadien ook instond voor het onderhoud. Het leidde tot 182 nieuwe projecten, in totaal goed voor 1,5 miljard euro.

De huidige Vlaamse regering beloofde bij haar opstart 3 miljard euro te investeren in scholenbouw. Daarvan wordt nu 1 miljard gereserveerd voor publiek-private samenwerkingen, onder de nieuwe vlag ‘Scholen van Vlaanderen’. Met dat bedrag moeten 120 nieuwe projecten kunnen worden gerealiseerd.

Volgens schattingen zouden de Vlaamse scholen in totaal tot 6 miljard euro nodig hebben voor nieuwbouw en renovatie, maar dat is volgens Weyts onmogelijk te becijferen. ‘Scholen gaan pas aan het werk als er ook echt perspectief is op een investering’, zegt hij.

Met het vorige project werd vooral in het basisonderwijs geïnvesteerd, deze keer lijkt voornamelijk het secundair onderwijs vragende partij. ‘Ik hoop dat we het bedrag uitgegeven krijgen, want de bouw is veel bevraagd’, aldus de minister.

Nieuw is dat de private partners voortaan worden verplicht om hun project open te stellen voor particuliere spaarders. Welk rendement zij kunnen verwachten, hangt af van project tot project. ‘Een andere nieuwigheid is dat de scholen verplicht worden om hun sportinfrastructuur te delen buiten de schooluren’, zegt Weyts.

De minister hoopt in 2024, nog net voor het einde van de legislatuur, de eerste steen te kunnen leggen. Volgens vastgoedpartner AG Real Estate wordt dat krap. ‘De oproep voor scholen komt er pas eind dit jaar’, zegt Philippe Monserez van AG. ‘Daarna moet nog een private partner worden gezocht.’ In het verleden zat er gemiddeld 5,5 jaar tussen de ondertekening van het contract en de oplevering.