De Croo voert forcing voor snelle prik voor Rode Duivels

Er is nog politieke discussie over een versnelde vaccinatie voor de Rode Duivels, maar De Croo kiest alvast een kant.

‘Wat je voor de olympiërs doet, moet je ook voor de Rode Duivels doen’, zegt Tom Meulenbergs, de woordvoerder van premier Alexander De Croo (Open VLD), over een mogelijke versnelde vaccinatie van de nationale voetbalploeg, in aanloop naar het Europees Kampioenschap. Dat begint op 11 juni, dus de tijd dringt.

‘De vraag van de voetbalbond is ook tot bij ons gekomen en de premier is voorstander van het idee’, zegt Meulenbergs. ‘Het gaat maar over een dertigtal mensen. Dat moet haalbaar zijn in de huidige situatie, waarbij we volop in een versnelling zitten met de vaccinaties en de meeste mensen binnenkort een uitnodiging zullen krijgen.’

Het kabinet van de premier haalt ook mogelijke imagoschade aan als argument. ‘De Rode Duivels vertrekken straks naar een groot tornooi. We zouden als land maar een mal figuur slaan, mochten we plots uit het tornooi gezet worden als we goed bezig zijn en bijna in de halve finales staan.’

Andere prioriteiten, zoals leerkrachten

De Croo geeft wel aan dat het om zijn persoonlijke mening gaat. Het is de interministeriële conferentie van Volksgezondheid, waarin alle regeringen in dit land vertegenwoordigd zijn, die definitief beslist over de vaccinatievolgorde.

Eerder deze week gaf Vlaams minister van Sport Ben Weyts (N-VA) al aan dat een prioritaire vaccinatie voor de Rode Duivels ‘niet onmiddellijk aan de orde is’. Dat herhaalt zijn kabinet nu. ‘Het is niet dat wij onze kop hiervoor gaan leggen, maar wij hebben altijd gezegd dat er andere prioriteiten zijn, zoals de vaccinatie van leerkrachten. Het verschil met de olympiërs is ook dat het voetbal niet is stopgezet en dat ze al vaak getest worden.’

Ook Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) toonde zich altijd een tegenstander van al te veel uitzonderingen op de vaccinatiestrategie, om het niet ingewikkelder te maken dan nodig.