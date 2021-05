Zevenjarige judoka in coma na ‘harde les’ in Taiwan

In Taiwan belandde een zevenjarige in coma nadat hij 27 keer op de mat werd gegooid. De judocoach beval een ouder klasgenootje de protesterende jongen steeds opnieuw te werpen en nam ‘de training’ uiteindelijk zelf over. Als hij het overleeft, zal het als een plant zijn, verwachten dokters.

In Taiwan kijkt men naar de leerkracht op. Hoewel het er sinds 2007 officieel verboden is om leerlingen te slaan, komt de praktijk er nog regelmatig voor. Ouders verwachten dat kinderen de leerkracht niet ontstemmen en goed presteren. Discipline zou daarbij helpen. Het verklaart enigszins waarom de coach zo ver kon gaan met de zevenjarige jongen.

De jongen startte in april met judolessen. Op een training twee weken later keek zijn nonkel stilzwijgend toe hoe de beginnende judoka wel 27 keer hardhandig werd gevloerd. Hij filmde hoe het eraan toe ging, om de ouders te tonen dat judo toch niets voor de jongen was. De nonkel betuigde later uitgebreid zijn spijt.

Wanneer de oudere medeleerling de jongen een laatste keer op de vloer gooit, raakt hij niet meer recht. De coach raapt hem op en werpt hem opnieuw en opnieuw op de mat. De jongen braakt op een gegeven moment, maar de coach gaat gewoon door met werpen.

In eerste instantie aanvaardde de rechtbank in Taiwan de uitleg van de coach dat het om gewone trainingspraktijken ging. Pas nadat de familie een persconferentie gaf, was de rechtbank bereid de zaak grondiger te onderzoeken.