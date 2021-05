Somers laat gouverneur vaccinatie burgemeester Sint-Truiden onderzoeken

Limburgs gouverneur Jos Lantmeeters start een onderzoek naar de voortijdige vaccinatie van de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) gaf hem daartoe de opdracht, aldus Lantmeeters.

Minister Somers wil weten hoe de vork in de steel zit, maar zal zich niet uitspreken over de vraag of Heeren voldoende draagvlak heeft om te kunnen aanblijven als burgemeester. ‘Dat is een debat dat in de lokale gemeenteraad moet gevoerd worden’, laat hij optekenen.

Opdracht voor Lantmeeters

Vlaams parlementslid en Truiens oppositie-gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove (Vooruit) stuurde een klachtendossier naar minister Somers (Open Vld), gouverneur Lantmeeters en het Agentschap Zorg en Gezondheid.

‘Inmiddels gaf minister Bart Somers mij de opdracht het dossier verder te onderzoeken en te vervolledigen zodat hij na mijn onderzoek een getrouw beeld krijgt van de situatie en gepast kan oordelen’, zei gouverneur Lantmeeters in een persmededeling.

Zoals gebruikelijk in dergelijke aangelegenheden werd het dossier voor verder onderzoek doorgestuurd aan het Agentschap Binnenlands Bestuur.

De gouverneur zal niet meer communiceren tot het resultaat van het onderzoek bekend is. De extra gemeenteraad van maandag is voor Lantmeeters geen deadline. ‘Ik ga me niet laten opjagen en ga niet zomaar beslissen. We gaan de zaak niet snel-snel doen zodat we maandag een beslissing hebben’, zegt Lantmeeters aan nieuwsagentschap Belga. ‘Ik ga me niet door de politiek laten leiden, maar door de rechten van wie de klacht heeft neergelegd en tegen wie ze opgesteld is. Iedereen heeft recht op een goede behandeling.’

‘Voorbeeldfunctie’

Minister Somers kondigt alvast aan dat hij de provinciegouverneurs samenroept om hen te vragen alle burgemeesters te wijzen op hun voorbeeldfunctie. De gouverneurs krijgen daarnaast ook de vraag alle klachten ‘grondig te onderzoeken’. Een boodschap die de Limburgse gouverneur al mocht ontvangen, bevestigt het kabinet-Somers.

Het klachtendossier van Vandenhove bevat via de lokale nieuwswebsite Trudocs gelekte documenten vanuit het Truiense vaccinatiecentrum. Dinsdag dienden Heeren zelf en de eerstelijnszone Haspengouw elk een klacht in bij het Limburgse parket wegens mogelijke schending van het medische beroepsgeheim en hacking. Dat leidde tot een ‘oriënterend’ bezoek aan het vaccinatiecentrum en een huiszoeking bij een journalist van Trudocs.

Heeren gaf woensdag toe dat ze al in maart is gevaccineerd tegen het coronavirus. Ook enkele mensen uit haar directe omgeving zouden al een vaccin hebben gekregen. Op dat moment waren de 85-plussers nog maar net aan de beurt. De nieuwssite Trudocs publiceerde documenten die dat bewezen.