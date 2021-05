Gezocht: schrijftalent voor dicteetekst De Schrijfwijzen

De Standaard is op zoek naar onbekend schrijftalent voor De Schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden. Dat grote gewonemensendictee organiseert de krant nu voor de derde keer, samen met de Vlaamse bibliotheken en de vereniging Creatief Schrijven. Dit jaar doet ook de Nederlandse krant NRC mee.

Uw verhaal zal simultaan worden voorgelezen in meer dan 100 bibliotheken, en duizenden deelnemers aan het online dictee van De Standaard en NRC zullen zich laven aan uw woorden. Ook voor de live finale, waar Vlamingen het tegen Nederlanders zullen opnemen, zoeken we een dicteetekst.

Grijp uw kans en klim in uw pen! Het verhaal dient zich af te spelen tussen de boeken en/of in de bibliotheek.

De tekst hoeft niet te wemelen van de moeilijke woorden, eigennamen of instinkers. We zijn vooral op zoek naar een meeslepend verhaal met een kop en een staart en:

• minimaal 500 en maximaal 700 woorden

• slechts 1 inzending per persoon

• het is een wedstrijd voor onbekend talent

• samen met taalexpert Ludo Permentier schaaft u aan de tekst tot de ultieme dicteetekst

• de deadline is 15 mei 2021

Bent u het schrijftalent dat wij zoeken? Bezorg ons uw tekst via deschrijfwijzen.be/wedstrijd.