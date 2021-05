Burgemeesters ontevreden over verbod plexiglas: ‘Dit is niet ernstig’

Het plexiglas werd op het laatste nippertje verboden als alternatief voor 1,5 meter tussen twee tafels, maar alvast Gent, Antwerpen, Oostende en Leuven zullen het verbod niet handhaven. ‘Men communiceert plots het omgekeerde? Dit is niet ernstig’, tweet Bart De Wever (N-VA).

Horecaondernemers gingen er tot vrijdagochtend vanuit dat plexiglazen een alternatief konden zijn voor anderhalve meter afstand tussen verschillende tafels. Maar het Overlegcomité besliste dat de anderhalve meter altijd behouden moet worden, ook met de afscheiding.

Mathias De Clercq (Open VLD), de burgemeester van Gent, is niet te spreken over die beslissing. ‘Dit is niet ernstig’, vindt De Clercq. ‘Zowel de horeca als de stadsdiensten hebben hemel en aarde verzet om alles conform de laattijdig ontvangen protocollen te organiseren. Dit een dag voor de opening van de terrassen op uw bord krijgen is onbegrijpelijk.’ Volgens hem kunnen de uitbaters niets meer op orde krijgen. ‘We gaan daar nu niet op handhaven, horeca uitbaters hebben zich in eer en geweten voorbereid volgens die protocollen. We gaan hen de tijd geven om zich in regel te stellen. Onze horecacoaches zullen hierover in dialoog gaan met de uitbaters.’

Zijn Leuvense collega, burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), treedt hem bij. De Leuvense horeca heeft volgens hem veel moeite gedaan om conform de regels op te starten, maar de protocollen waren laat. ‘We gaan dat niet meteen handhaven, blijven pragmatisch en geven horeca de tijd om zich in regel te stellen’, schrijft hij op Twitter.

‘Trop is teveel en teveel is trop’, vindt de burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD). Hij verduidelijkt op Twitter dat de handhaving van de regels omtrent het plexiglas op buitenterrassen geen prioriteit zal hebben in Oostende dit weekend.

De Antwerpse Bart De Wever heeft begrip voor het standpunt van zijn collega’s. Hij communiceerde eerste dat het als burgemeester ‘delicaat’ is om te zeggen de wet niet te zullen handhaven, maar na de publicatie van het Ministerieel Besluit, wat de regel tot wet maakt, tweet hij toch zijn ongenoegen. ‘Federaal niveau laat horecaprotocol verspreiden dat plexiglazen toelaat als alternatief voor afstand, maar een dag voor de heropening communiceert men plots het omgekeerde? Dit is niet ernstig’, tweet hij. ‘Men kan niet verwachten dat burgemeesters dit streng handhaven, rechtsonzekerheid dreigt.’