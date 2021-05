Het hof van beroep in Antwerpen heeft een 40-jarige ex-politieman vrijgesproken voor feiten van racisme en diefstal door de ‘bende van Mega Toby en Sproetje’. In eerste aanleg had de man dertig maanden cel, deels met uitstel, gekregen.

De 40-jarige ex-inspecteur was in beroep gegaan tegen de straf die de correctionele rechtbank hem in juni 2020 opgelegd had. De strafrechters hadden hem veroordeeld tot dertig maanden cel waarvan de helft ...