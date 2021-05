Renovatie verplicht bij verkoop bedrijfsgebouwen

Vanaf volgend jaar moet elk niet-woongebouw dat een nieuwe eigenaar krijgt, binnen de vijf jaar aan vier energienormen voldoen.

Wie vanaf 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een bedrijfsruimte of kantoorgebouw, zal binnen de vijf jaar moeten renoveren, tenzij de minimumeisen al zijn gehaald. Dat heeft de Vlaamse regering vandaag beslist.

Er komen vier eisen waaraan eigenaars van bedrijfsruimten en kantoorgebouwen moeten beantwoorden. Ze moeten dakisolatie (R-waarde: 0,75 m² K/W) en hoogrendementsbeglazing (U-waarde 1 W/m² K) plaatsen en hun verwarming vervangen als die ouder is dan vijftien jaar en niet voldoet aan de minimale installatie-eisen voor renovatie. Als er een gasleiding in de straat is, mogen ze geen nieuwe stookolieketel plaatsen.

Ze moeten ook koelinstallaties vervangen die ouder zijn dan vijftien jaar en koelmiddelen gebruiken zonder ozonlaagafbrekende stoffen of andere schadelijke koelmiddelen (GWP-waarde minstens 2.500)

Een nieuwe eigenaar van een klein residentieel gebouw, kleiner dan 500 vierkante meter, zal vanaf 1 januari 2022 binnen de vijf jaar na de overdracht, aanvullend op het minimaal maatregelenpakket, een energielabel C of beter moeten behalen.

Grote niet-residentiële gebouwen moeten vanaf 1 januari 2023 nog een stap verder gaan. Binnen de vijf jaar na de overdracht moeten zij ook nog over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5 procent beschikken.

Klimaatneutraal

Minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) voert daarmee een van de belangrijke maatregelen uit het Vlaamse Energie- en Klimaatplan uit die ertoe moeten leiden dat het Vlaamse gebouwenpark, goed voor een op de zeven gebouwen in Vlaanderen, tegen 2030 veel minder CO 2 -uitstoot en tegen 2050 zelfs klimaatneutraal is. Naast de renovatieverplichting kunnen niet-residentiële gebouwen ook financiële steun krijgen.