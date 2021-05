Uitbraak bij Antwerp: Lamkel Zé en nog drie spelers testen positief

Antwerp FC krijgt daags voor de topper op Anderlecht een nieuwe klap te verwerken: Didier Lamkel Zé heeft positief getest op het coronavirus. De man die zich weer onmisbaar maakte in de ploeg van coach Vercauteren zal er zaterdagavond dus niet bij zijn. Bovendien is hij niet alleen: ook Dylan Batubinsika, Frank Boya en Felipe Avenatti testten positief.

Voor Batubinsika, een vaste waarde in de Antwerpse defensie, is het geen primeur. In oktober testte hij al eens positief en toen miste hij ook twee belangrijke duels: de derby tegen Beerschot (25/10) en de Europa League-thuismatch tegen Tottenham (29/10).

Frank Boya, die af en toe mag invallen, en Felipe Avenatti, die inmiddels uit het beeld verdwenen is, waren al langer in quarantaine.

En nu?

De Great Old speelt zaterdag (20.45 uur) op Anderlecht, volgende week donderdag (18.30 uur) is er net een midweekmatch thuis tegen Club Brugge. Tijdens die wedstrijden zullen zij met zekerheid nog in quarantaine zitten. Nadien is het afwachten voor een negatieve test. De volgende wedstrijd is op zondag 16 maart (18.30 uur), opnieuw tegen Club Brugge.

Vooral in de verdediging wordt het puzzelen voor Frank Vercauteren. Jérémy Gelin is immers ook nog altijd out en het valt te betwijfelen dat hij dit seizoen nog in actie komt. Wellicht moet Ritchie De Laet weer naar achteren en komt Jordan Lukaku op de linkerflank.