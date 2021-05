Chinese spionnen kunnen toegang krijgen tot afgeschermde zones op de luchthaven van Luik

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne bevestigt na een vraag in de Kamercommissie dat de Chinese agenten toegang zouden hebben tot afgeschermde stukken van de luchthaven. Dat zou kunnen door wetgeving waar het Chinese bedrijf Alibaba onder valt.Er is ook sprake van toegang tot commerciële gegevens en persoonlijke informatie van klanten.

Volgens een Chinese wet uit 2017 rond nationale staatsveiligheid zijn bedrijven zoals Alibaba verplicht samen te werken met de Chinese inlichtingendiensten, onafhankelijk van het land waar het bedrijf zijn diensten aanbiedt. Dat geldt dus ook voor het filiaal van Alibaba in Luik, dat zijn deuren dus zou moeten openen voor de Chinese overheid, moest die dat willen. Maar de gevolgen zijn nog verregaander: ‘de agenten van de Chinese inlichtingendiensten hebben inderdaad toegang tot ‘gevoelige’ en afgeschermde zones op de luchthaven van Luik’, bevestigt Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) na een vraag van Samuel Cogolati (Ecolo) in de Kamercommissie.

‘Alibaba zal de Chinese inlichtingendienst ook moeten gehoorzamen wanneer zij toegang wensen tot mogelijk gevoelige commerciële en persoonlijke gegevens die het bedrijf heeft en die gelinkt is aan hun activiteit in Luik’, bevestigt Van Quickenborne.

‘Volgens de dienst Staatsveiligheid is de luikse luchthaven van strategisch belang voor China’, legt Van Quickenborne uit. ‘De Chinese interesse beperkt zich niet enkel tot de veiligheid, maar moet ook binnen een breder politiek en economisch kader bekeken worden.’

Sinds de pandemie was China heel afhankelijk van luchttransport. Peking plant 125 nieuwe luchthavens te bouwen tegen 2035. ‘Het toekomstig economisch belang van de luchthaven in Luik voor China mag niet onderschat worden’, zegt Van Quickenborne. Volgens de Belgische Staatsveiligheid is het Chinese gebruik van economische informatie om politieke druk te zetten een reëel gevaar in de context van de luchthaven in Luik, voegt de minister toe.

Van Quickenborne vestigt de aandacht op de rol van de luikse luchthaven tijdens de inmenging van de Chinese overheid bij de leveringen van maskers in het begin van de pandemie. ‘In maart 2020, meldden de Chinese media het aankomen van mondmaskers in Luik die in België zouden worden verdeeld’, herinnert Van Quickenborne. ‘Met die campagne probeert het Chinese regime zichzelf voor te stellen als een betrouwbare partner in de strijd tegen covid-19.’

Sinds oktober moet elke Europese lidstaat een contactpunt met een mechanisme erachter installeren om de infiltratie van buitenlandse investeringen te monitoren en de impact ervan op de nationale staatsveiligheid inschatten. ‘Ons land heeft nog geen mechanisme. Voorlopig dient de federale overheidsdienst Economie als contactpunt, maar de overheid werkt hard om zo snel mogelijk zo’n mechanisme op touw te zetten’, antwoordt Van Quickenborne op Cogolati.

Volgens Van Quickenborne moet er nu geëvalueerd worden in welke mate België de risico’s verbonden aan grote investeringen van grote Chinese bedrijven wil nemen. Daarbij mogen we volgens de minister de dominante marktpositie van de Chinese bedrijven en dus ook die van de Chinese autoriteiten niet vergeten.

‘De Belgische Staatsveiligheid beschikt niet over voldoende informatie om met zekerheid op de vraag te antwoorden of de gegevens van klanten zijn doorgegeven aan de Chinese autoriteiten. Het is dus erg waarschijnlijk dat er informatie zal worden doorgespeeld’, voegt de minister toe. Hij baseert zich hiervoor op de Chinese wet uit 2017.

Van Quickenborne haalt ook wetgeving rond cybersecurity uit 2016 aan, die Chinese bedrijven verplicht om hun gegevens te stockeren op lokale Chinese servers die verregaande toegang verschaffen aan de Chinese staatsveiligheid om deze systemen te raadplegen, zowel fysiek als vanop afstand. ‘Zo mogen er bijvoorbeeld gegevens gekopieerd worden vanop die servers, ook van gebruikers. Die wetgeving is van toepassing op alle bedrijven die diensten via het internet aanbieden. Daar valt Alibaba dus onder.’