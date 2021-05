De Britse band Coldplay heeft een buitenaardse manier gevonden om de release van hun nieuwste single ‘Higher power’ te vieren: het nummer werd de ruimte in gestuurd. Omdat de muzikanten door de coronapandemie ‘voor niemand op aarde kunnen optreden’, lieten ze hun nummer aan de Franse astronaut Thomas Pesquet in het ISS horen. Luister mee in bovenstaande video.