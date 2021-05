Voor de tiende dag op rij komen de Colombianen massaal op straat om te protesteren tegen de regering van president Iván Duque. In enkele steden hebben betogers bussen in brand gestoken en winkels geplunderd. Bij de manifestaties zijn al 24 mensen omgekomen. Het Colombiaanse volk krijgt steun vanuit steden als New York, Madrid en Brussel. Bekijk het in bovenstaande video.