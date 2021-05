Plexischermen tussen tafels niet toegestaan

Dat bevestigde Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) vanmorgen. De sector reageert teleurgesteld.

Morgen heropenen de terrassen. Tot vanochtend was het voor de sector onduidelijk of de tafels dichter bij elkaar gezet mochten worden met plexischermen tussen. Volgens een protocol, dat ook bij de vorige heropening werd verspreid onder de horecazaken, mocht dat wel. Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) reageerde vandaag in De Ochtend op Radio 1 dat dit niet is toegestaan. ‘Plexiglas kan niet worden gebruikt. Dat zal ook in het nieuwe ministerieel besluit staan. Het risico op besmetting is op dit moment te groot’, aldus de minister.

Dat het protocol wel spreekt over plexiglas, komt volgens de minister doordat dit protocol gekopieerd werd van vorige zomer. Dat het nieuwe ministerieel besluit hierover er nog niet is, heeft volgens van Quickenborne te maken met het feit dat er advies is gevraagd aan de Raad van State. ‘Minister Verlinden heeft advies gevraagd aan de Raad van State. Dat vraagt tijd.’

Teleurgestelde reacties

Kevin Vanderauwera, voorzitter van Horeca-Leuven, reageert: ‘Dit is mentaal en financieel een zware klap. Velen hebben nu nog geïnvesteerd in plexischermen.’ Hij is erg teleurgesteld over de communicatie. ‘We staan nu voor een voldongen feit.’ Dat de overheid hier nu pas duidelijkheid over schept, is volgens Vanderauwera niet werkbaar. ‘Het spreekt voor zich dat de volksgezondheid op de eerste plaats komt, en we begrijpen wel dat het niet mag, maar deze aankondiging komt wel heel laat.’

Matthias De Caluwe, voorzitter van Horeca Vlaanderen, valt Vanderauwera bij. ‘De regelgeving was hetzelfde als vorig jaar in juni, dat stond toen ook in het protocol. Die protocollen worden gevalideerd door de vakministers, en stonden op de overheidswebsite. Het nieuwe ministerieel besluit is nog niet gepubliceerd. Hopelijk rijpen de geesten nog en wordt dit nog bijgestuurd’.

Op het Overlegcomité tien dagen geleden was geen sprake van plexiglasschermen.

Vanderauwera hekelt de lagere rentabiliteit: ‘Nu er geen plexischermen geplaatst mogen worden, verdwijnt een groot deel van de capaciteit van een terras’, klinkt het. ‘Bovendien lijkt het weer ook een spelbreker te worden.’ Hij betreurt dat de beslissing om te heropenen zo erg afhankelijk wordt van de weersomstandigheden. In Leuven opent normaal zowat 80 procent van de zaken met een terras zaterdag weer de deuren. ‘Hun koelkasten zitten vol, het personeel is opgeroepen en er werden reservaties aangenomen’, zegt Vanderauwera. ‘Voor velen zal het een morele plicht zijn om alsnog te openen. De klanten vragen erom, en ook het personeel is natuurlijk vragende partij om weer aan de slag te kunnen.’