Japanse petitie om Spelen te annuleren verzamelt meer dan 200.000 handtekeningen op drie dagen tijd

Een petitie die oproept om de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio, die op 23 juli van start gaan, te annuleren heeft op drie dagen tijd meer dan 200.000 handtekeningen verzameld.

Kenji Utsunomiya, een in Japan bekende advocaat, nam het initiatief om de petitie ‘Stop Tokyo Olympics’ op te starten. Doel was om 200.000 handtekeningen te verzamelen, maar vrijdag, amper drie dagen na de lancering, ondertekenden al 207.000 personen de tekst.

‘Het overheidsbeleid is vandaag de dag gericht op het organiseren van de Olympische Spelen, maar dit ten koste van maatregelen om de coronapandemie in te dammen’, klinkt het bij Utsunomiya. ‘In ziekenhuizen raakt het personeel uitgeput en zijn er te weinig bedden. Sommige zieken sterven thuis.’

De voorbije maanden bleek meermaals uit peilingen dat een aanzienlijk deel van de Japanse bevolking er geen voorstander van is om de Spelen komende zomer door te laten gaan. In politieke kringen wordt er wel alles aan gedaan om het event zoals voorzien te laten plaatsvinden. Maar het coronavirus laait de afgelopen weken weer stevig op in Japan en dat zorgt voor de nodige twijfel.

Zo maakt de Japanse regering zich vrijdag op om de noodtoestand te verlengen tot het einde van mei in vier departementen, waarbij Tokio. Ook zou de noodtoestand, die op 25 april inging en initieel van kracht was tot volgende week dinsdag (11 mei), bijkomend gelden in twee nieuwe departementen (Aichi en Fukuoka).