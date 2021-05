Het aantal coronabesmettingen, hospitalisaties en overlijdens in ons land blijft afnemen. Op intensieve zorg liggen nu minder dan 750 patiënten, het laagste aantal sinds eind maart. ‘Geniet op een verantwoorde manier van de extra mogelijkheden’, zei Yves Stevens, de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum aan de vooravond van de heropening van de terrassen.

‘Het aantal patiënten op intensieve zorg is gedaald met 14 procent tegenover de week ervoor, dat is goed nieuws’, zei Stevens. ‘Maar de druk op de ziekenhuizen is nog steeds heel hoog.’ Er overlijden nog steeds gemiddeld 37 mensen per dag aan covid-19.

De situatie in de woonzorgcentra blijft gunstig en stabiel. ‘De vaccins maken dat de situatie onder controle blijft’, zei Stevens.

‘Morgen nemen we een stap vooruit, het is een moment waarnaar veel mensen hebben uitgekeken’, zei Stevens. ‘We mogen nu op een veilige manier genieten van wat er mogelijk is.’

Vanaf zaterdag 8 mei veranderen volgende regels:

- De horeca mag klanten ontvangen op de terrassen. Er moet anderhalve meter tussen de verschillende gezelschappen staan, en voor een goede ventilatie moet minstens één zijde van het terras open zijn, ook bij slecht weer. Er mag alleen bediening zijn aan tafel, dus niet aan de bar, er mogen maximum vier mensen, kinderen inbegrepen, aan één tafel zitten. Als het huishouden uit meer dan vier mensen bestaat, mogen die ook samen zitten. Klanten mogen alleen binnen om naar het toilet te gaan, naar het terras te gaan of de rekening te betalen. Binnen moet iedereen een mondmasker dragen.

- Evenementen mogen een zittend publiek van maximaal 50 mensen ontvangen, maar alleen een professionele organisatie is toegestaan en er moet een goedkeuring zijn van de lokale overheid.

- Georganiseerde buitenactiviteiten mogen met maximaal 25 personen, begeleiders niet meegerekend. Kinderen tot en met 12 jaar mogen ook binnen activiteiten doen, met maximaal 10 personen. De buitenruimtes van pretparken mogen open.

- Erediensten mogen met maximaal 50 personen buiten, kinderen onder de 12 jaar en de ambtenaren worden niet meegerekend.

- De avondklok vervalt, maar er komt wel een samenscholingsverbod van meer dan drie personen. Kinderen tot en met 12 jaar worden niet meegeteld, leden van hetzelfde huishouden mogen zich wel samen verplaatsen. Het samenscholingsverbod geldt niet voor private ruimtes, zoals tuinen.