Jan Jambon wil nieuwe versoepelingen op Overlegcomité: ‘Plannen van cultuursector lijken me zeer realistisch’

De horecaterrassen moeten zaterdag nog openen, en we praten al over nieuwe versoepelingen. Zo ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die op het Overlegcomité dinsdag ook de cultuursector perspectief voor de zomer wil bieden. ‘Ik heb hun plannen gezien, en die lijken mij zeer realistisch’, klinkt het.

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) en minister van Zorg en Gezondheid Wouter Beke (CD&V) waren vrijdagochtend te gast in De ochtend op Radio 1, en klonken bijzonder hoopvol. ‘We hebben altijd gezegd dat vaccinatie de weg naar de vrijheid is, en die campagne draait nu op volle toeren’, aldus Jambon. ‘We vaccineren nu gemiddeld 400.000 mensen per week’, voegde Beke toe. ‘Tegen Pinksteren (23 mei, red.) zal vijftig procent van alle Vlamingen gevaccineerd zijn. Dus ja, de ambitie om elke volwassen Vlaming tegen 11 juli een eerste prik te geven, blijft haalbaar.’

Jambon was met name tevreden over de hoge vaccinatiegraad in Vlaanderen. ‘De ouderen hebben ons het goede voorbeeld gegeven, laat ons dat volgen.’ Zeker omdat op die manier sneller meer toegelaten zou kunnen worden. ‘Zaterdag zetten we al een belangrijke stap met het buitenplan. Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind. Maar goed, het mag ook weer niet la fiesta worden. De voorzorgsmaatregelen blijven gelden, laat ons die respecteren. Pas dan – als de cijfers goed genoeg zijn – kunnen we vooruitkijken naar de invoering van het binnenplan in juni.’

Cultuursector

Het Overlegcomité komt dinsdag opnieuw samen. ‘Daar zullen we bekijken wat in juli, augustus en september kan’, aldus Jambon. ‘Met name wat betreft grootschalige manifestaties, die voor de cultuursector belangrijk erg belangrijk zijn.’ Donderdag startten 40 cultuurorganisaties een rechtszaak op om meer vrijheden af te dwingen. ‘Ik heb begrip voor hun drang om weer op te treden, om weer op een podium te staan, om weer voor publiek te mogen spelen’, aldus Jambon. ‘Maar we hebben die maatregelen natuurlijk niet zomaar genomen: dat was van belang voor de volksgezondheid.’

Jambon hoopt dinsdag op het Overlegcomité dan ook de cultuursector meer perspectief te kunnen bieden. ‘Daar zullen inderdaad meer vrijheden op de agenda staan. Daarom hebben we ook op het vorige Overlegcomité (op 23 april, red.) nog geen halve beslissing genomen, maar gewacht op betere cijfers en twee weken geleden nog geen halve beslissing genomen. Die lijken er nu te zijn. En ik heb de plannen die de sector zelf voorstelt bekeken, en die lijken mij zeer realistisch.’

Ook een volledige heropening van de horeca zal dinsdag vermoedelijk besproken worden, maar daarover klonk Jambon nog een beetje voorzichtiger. ‘Daar dinsdag al een exacte datum op plakken zal moeilijk zijn. Maar juni lijkt me wel realistisch.’