Geen sigarettenverkoop meer op Tomorrowland

Op het populaire dancefestival Tomorrowland en de bijbehorende camping Dreamville in Boom zullen tijdens de volgende edities geen sigaretten meer worden verkocht.

Dat meldt de British American Tobacco (BAT) . De festivalorganisatie bevestigt het nieuws.

BAT is vanaf dit jaar een nieuwe commerciële partner van Tomorrowland en zou er instaan voor de tabakverkoop, maar heeft naar eigen zeggen beslist om uitsluitend “alternatieve” producten zoals vaping aan te bieden. ‘We werken daarnaast ook aan andere duurzaamheidsacties om mensen aan te moedigen om te stoppen met roken en positief bij te dragen aan de maatschappij en het milieu’, aldus het bedrijf.

Het is niet verboden voor festivalgangers om hun eigen sigaretten mee te nemen tot op het festival en er te roken. BAT en Tomorrowland zouden wel nog onderzoeken op welke bijkomende manieren ze een ‘rookvrij festival’ kunnen aanmoedigen.

De beslissing kadert volgens BAT in de bedrijfsdoelstelling om de impact op de volksgezondheid van haar activiteiten op de maatschappij te verminderen. ‘Door geen sigaretten aan rokers aan te bieden, geeft BAT een duidelijk signaal aan de bezoekers van het festival: nu is een goed moment om over te schakelen naar minder schadelijke alternatieven’, voegt het nog toe.

Tomorrowland hoopt zijn volgende editie nog steeds te kunnen organiseren van 27 tot 29 augustus en van 3 tot 5 september van dit jaar, op voorwaarde dat de coronamaatregelen dat toelaten.