Lange file op Antwerpse Ring door tankwagen met warme chocolade en SUV

Op de Antwerpse ring richting Nederland is vrijdagochtend rond 4.45 uur een ongeval gebeurd ter hoogte van Antwerpen-Zuid. Daardoor zijn op dit moment drie van de vier rijstroken versperd. ‘Vermijd de omgeving’, vraagt het Vlaams Verkeerscentrum

Een tankwagen geladen met warme chocolade ging vrijdagochtend omstreeks 4.45 uur aan het slippen, omdat de chauffeur een SUV probeerde te ontwijken die net tegen de vangrail was gereden. Dat laatstgenoemde voertuig zou, volgens VRT Nws en Het Laatste Nieuws, bestuurd zijn geweest door een minderjarige. De bestuurder van de wagen werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging, aldus de federale politie, maar het zou niet gaan om ernstige verwondingen.

Bij het ongeval kantelde de tankwagen op zijn zij. De lading chocolade moet dan ook overgetankt worden naar een andere tankwagen, alvorens het gekantelde voertuig getakeld kan worden. Er liep bovendien brandstof uit de tank, waardoor het wegdek ook gereinigd moet worden. Daarom waarschuwt het Vlaams Verkeerscentrum dat de hinder nog enkele uren zeer groot zal zijn.

Lange files

Rond zeven uur stonden er alvast erg lange files op Antwerpse ring richting Nederland, het was zelfs al aanschuiven op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas. Als gevolg daarvan is de Liefkenshoektunnel tolvrij gemaakt. Er zijn omleidingen voorzien, maar ook daar lopen de wachttijden al flink op. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt mensen dan ook aan om de omgeving zo veel mogelijk te vermijden. Hoe lang het probleem zal aanhouden, is nog koffiedik kijken.

#R1 Update ongeval Antwerpen-Zuid richting 2/Nederland: de Liefkenshoektunnel werd tolvrij gemaakt richting 1; dit is van knooppunt Beveren naar knooppunt Antwerpen-Haven. Volg ook de omleiding op lange afstand. Meer info: https://t.co/NzteFzdIdY pic.twitter.com/fPR77IPpn5 — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) May 7, 2021

Foto: bfm