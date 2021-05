De laatste twee noordelijke witte neushoorns

I Geboorte

Dit kan weleens de grote dag worden, denkt Jan Zdarek. Het is 28 juni 2000 en Najin kan ieder moment bevallen. Haar uier is gezwollen en scheidt sinds een paar dagen melk af. In het wild zonderen noordelijke witte neushoorns zich weken, soms maanden voor de bevalling af. Maar Najin werd geboren in gevangenschap, in het safaripark Dvur Kralove in het noorden van Tsjechië. Al de hele dag draaft ze rondjes achter de afsluiting. De andere neushoorns zitten in afzonderlijke hokken, Zdarek hoort ze snuiven en briesen.

Om halfdrie ’s nachts is het zover. Zdarek is blij dat het ’s nachts gebeurt, want de hele wereld zit te wachten op deze ‘millenniumbaby’. Noordelijke witte neushoornbaby’s zijn extreem zeldzaam. De laatste geboorte dateert van 1989. Het was die van Najin, die nu zelf moeder wordt. De Tsjechische openbare omroep plant een documentaire. In de stal staan vijf camera’s, die elke beweging registreren, maar Zdarek vindt de babykoorts gevaarlijk. Neushoorns kunnen nogal bruut bevallen. Omdat het Najins eerste keer is, bestaat het risico dat ze schrikt en haar baby vertrappelt.

Om 2.40 uur maken de camera’s de eerste beelden van het pasgeboren kalf. Fatu is geboren na 482 dagen zwangerschap – witte neushoorns kunnen tot 548 dagen zwanger zijn. Zdarek heeft stro op de vloer gelegd, zodat Fatu niet uitglijdt wanneer ze rechtkrabbelt. Nog één keer houdt Zdarek de adem in, wanneer Najin haar baby omverstoot met haar hoorn, maar ze blijkt een zorgende moeder. Drie uur na de geboorte, nadat Fatu een eerste keer heeft gedronken, mag fotografe Alexandra Mlejnkova van de krant CTK erbij om de eerste foto te maken. De euforie is groot. ‘Nieuwe hoop voor een bedreigde diersoort’, schrijft Reuters.

Najin met Fatu in de zomer van 2000 in Tsjechië. Thomas Hajnys / Safari Park Dvur Kralove

‘Op dat moment hadden we tien jaar gewacht’, vertelt Zdarek (57) 21 jaar later. ‘Natuurlijk was ik -zenuwachtig. Dit was een van de zeldzaamste dieren op onze planeet, zo niet het zeldzaamste.’ De opzichter begon hier te werken in 1983, toen de zoo door het communistische regime werd gerund. Dvur Kralove heeft nog altijd de grootste groep Afrikaanse dieren van Europa. Zdarek is nog steeds verantwoordelijk voor de neushoorns in Dvur Kralove, maar voor Fatu en Najin zorgt hij niet meer. Zij zijn in 2009 verhuisd naar Ol Pejeta, een reservaat in Kenia, samen met de laatste mannetjes Sudan en Suni, in de hoop dat hun ‘natuurlijke habitat’ hen zou aanzetten tot paren.

Het werkte niet. Suni overleed in 2014, Sudan, de vader van Najin, in 2018. Najin en Fatu zijn de laatste twee noordelijke witte neushoorns op onze planeet. Burgeroorlogen, strooptochten en hebzucht hebben hun soortgenoten het leven gekost. Omdat Najin en Fatu vrouwtjes zijn, spreken wetenschappers van een ‘functioneel uitgestorven’ soort. Hun verhaal maakt de verwoestende omgang van de mens met de planeet tastbaar.

Best friends forever

Ol Pejeta, Kenia, februari dit jaar. Het is koud, de zon is nog niet op. Op deze hoogte, bijna 2.000 meter boven zeeniveau, aan de voet van Mount Kenia en pal op de evenaar, kan het overdag 30 graden worden en ’s nachts vriezen. Bij de omheining van de wei waar de neushoorns de nacht doorbrengen, wachten we op James Mwenda (31), de opzichter van Najin en Fatu. De lucht wordt langzaam roze, de dieren worden wakker. Even verderop gromt een troep leeuwen, aapjes komen kijken of ze iets uit de jeep kunnen stelen.

Achter het hek begint Fatu ongeduldig te briesen. Tussen de palen zien we het silhouet van een enorm beest. ‘Good girls’, bromt Mwenda als hij de poort opendoet. Hij zorgt al tien jaar voor ‘de meiden’. Ze vertrouwen hem. ‘Maar je mag niet vergeten dat dit halfwilde dieren zijn’, waarschuwt hij. ‘Blijf achter mij. Als ze schrikken, kunnen ze je doden.’

Fatu lijkt niet meer op de schattige baby in Tsjechië. Ze is een volwassen koe van 21 jaar, bijna 4 meter lang en ruim 2 ton zwaar. Haar huid is ruw als opgedroogde modder, vol zilveren krassen. Ze heeft een brede snuit met een bek als een streep en ogen die je aankijken, maar amper kunnen zien. Op drie olifantensoorten na zijn ze de grootste landdieren van de planeet. Hun hoorns kunnen 1,65 meter lang worden. Oeroude wezens zijn het, prehistorisch.

Achter Fatu staat Najin. Haar hoorn is majestueus en krom, terwijl die van Fatu afgestompt is om stropers te ontmoedigen. Er is nog een derde vrouwelijke neushoorn, Tauwo, maar ze is van de zuidelijke witte soort. Tauwo werd erbij gehaald om de neushoorns uit het safaripark wegwijs te maken in het leven op de Keniaanse savanne. Volgens de opzichters moesten ze alles nog leren. In Tsjechië sprongen katten op hun rug, in Ol Pejeta kwamen ossenpikkers meeliften. Stapje voor stapje werden de dieren wilder, maar helemaal wild werden ze nooit. De twee immigranten genieten nog iedere dag als Mwenda op hun buik krabt. Dat moet hij bij Tauwo niet proberen.

Witte neushoorns zijn niet wit, maar bijna even grijs als de ‘zwarte’ neushoorns. Wellicht berust de benaming op een misverstand van koloniale ontdekkingsreizigers. Wetenschappers ontdekten pas in 1907 dat de noordelijke en de zuidelijke witte neushoorn twee subsoorten zijn, die een miljoen jaar afzonderlijk van elkaar zijn geëvolueerd. Najin en Fatu hebben bredere poten dan Tauwo. Zo kon de noordelijke witte neushoorn beter gedijen in moerassige gebieden. Op hun oren hebben ze plukjes zwart haar, Tauwo niet. Hun staart is dikker en hun nek breder. Hoewel hun DNA maar 4 procent verschilt, zijn het andere soorten. In het wild zouden ze niet goed gedijen in elkaars habitat.

Hier schieten ze goed met elkaar op. ‘Fatu en Tauwo zijn best friends forever’, zegt Mwenda. ‘Ze zijn soms te wild voor de oude Najin.’ De twee jongere neushoorns grazen de hele dag zij aan zij, terwijl Najin – met 32 jaar een oude neushoorn – op een afstandje achter hen aan sjokt.