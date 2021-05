Cultuursector daagt Belgische Staat voor rechter vanwege coronabeleid: ‘Geen enkel perspectief op termijn’

Veertig organisaties uit de cultuursector stappen naar de rechter om ‘zonder verdere vertraging’ opnieuw voorstelling binnen en buiten te kunnen laten plaatsvinden. ‘Talloze studies tonen aan dat het besmettingsgevaar tijdens cultuuractiviteiten totaal afwezig is’, zeggen ze.

Het zijn vooral organisaties uit het Brusselse en Wallonië die zich hebben verenigd en die naar de rechtbank zijn gestapt tegen het huidige coronabeleid. Aan Vlaamse zijde doen ook Artists United en de Vlaamse Dirigentenvereniging mee. Via een kortgeding willen ze afdwingen dat de sector ‘zonder verdere vertraging’ weer aan de slag kan.

Ze vinden de huidige coronamaatregelen voor de cultuursector buiten alle proporties. Nochtans mogen vanaf zaterdag opnieuw culturele activiteiten voor een publiek tot vijftig mensen worden gehouden, weliswaar buiten. Maar dat volstaat niet, vinden ze.

‘We hadden veel verwacht van het overlegcomité van 23 april, omdat we toen samen met de ministers van Cultuur een haalbare oplossing hadden uitgedokterd om naar een geleidelijke en verantwoorde heropening te gaan vanaf 8 mei’, zeggen ze.

Hoop weggeveegd

Maar al die hoop is weggeveegd, zeggen ze. ‘Er is geen enkel vooruitzicht op voorstelling binnen voor de hele maand mei, en de maatregel voor 50 personen buiten volstaat helemaal niet. Er is geen enkel perspectief op middellange of lange termijn voor ons.’

De regering blijft de cultuursector als ‘niet-essentieel’ zien, zeggen de verenigingen. Via een kort geding willen ze nu een heropening van de sector afdwingen. ‘Het gaat hier niet meer om gezondheidskeuzes, maar om politieke keuzes’, zeggen ze. ‘We kunnen die beslissingen niet meer accepteren: ze hebben te veel sociale, economische en democratische gevolgen.’