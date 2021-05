Eden Hazard verontschuldigt zich: ‘Nooit mijn bedoeling fans Real te beledigen’

Eden Hazard heeft zich via een story op Instagram verontschuldigd bij de fans van Real Madrid. De Rode Duivel werd gisteren bedolven met verwijten nadat beelden opdoken waarop hij na de uitschakeling tegen Chelsea plezier maakte met enkele voormalige ploegmaats van het ‘vijandige’ team.

‘Het spijt me’, aldus Hazard in zijn statement. ‘Ik heb vandaag heel wat commentaren over mij gelezen. Het is nooit mijn bedoeling geweest om de fans van Real Madrid te beledigen. Het was altijd mijn droom om voor Real te spelen en ik ben naar hier gekomen om te winnen. Het seizoen is nog niet voorbij en nu moeten we samen strijden om La Liga. Hala Madrid.’

Hazards spijtbetuiging op Instagram Foto: Eden Hazard

Eden Hazard werd samen met Thibaut Courtois uitgeschakeld in de halve finales van de Champions League tegen het Chelsea waar ze beiden groot werden. De aanvaller maakte achteraf plezier met zijn oud-ploegmaten. Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Madrileense fans van Real. Die waren al teleurgesteld in Hazard, omwille van zijn vele blessures en minder dan spectaculaire spel.

Eden Hazard was happy for his former teammates 💙 pic.twitter.com/qhBpwODiAS — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) May 5, 2021

Het beruchte Spaanse televisieprogramma El Chiringuito opende de nabeschouwing met het beeld van de lachende Hazard, waarna presentator Josep Pedrerol begon aan een vlammend betoog over de Rode Duivel.

‘Real Madrid wordt uitgeschakeld en Hazard zet het huis in brand. Ik heb het gezien, Hazard’, aldus de Spanjaard, die de actie van de aanvaller maar niet kon begrijpen. ‘Twee jaar al plaagt Hazard de Madrileense fans. Twee jaar lang al. Nu heeft hij het vuur van de Madrilenen aangestoken. Hij vond tijd om te lachen en grollen. Gewoon een nieuwe Gareth Bale.’

Pedrerol voegde er dan ook nog maar aan toe dat Hazard voortaan niet langer ontastbaar is bij Real. ‘Als er een goed bod komt, zal hij verkocht worden’, klonk het. Ook de reacties op sociale media logen er niet om.