Heel wat vaccin­producenten leden donderdag grote beursverliezen door de patentdiscussie.

Het voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden om de patenten van coronavaccins op te schorten, deed de fabrikanten ervan donderdag wereldwijd pijn op de beurzen. De aandelen van de Duitse vaccinproducenten BioNTech en ­CureVac verloren op de beurs van Frankfurt respectievelijk zelfs 12 en 19 procent.

Ook Pfizer en Moderna incasseerden verliezen. Moderna noteerde op Wall Street op een gegeven moment 12 procent lager dan de openingskoers, zijn grootste dagverlies sinds eind februari. Doorheen de dag kon het dat verlies wel enigszins goedmaken.

De tegenvaller komt er net nu Moderna in zijn kwartaalverslag voor het eerst ooit kon uitpakken met drie opeenvolgende maanden waarin het winst had gemaakt. Daarnaast heeft het zijn verkoopprognoses ietwat verhoogd. Alleen was het allemaal toch minder dan waarop analisten hadden gehoopt. Ook de omzet bleef onder de verwachtingen.

In een telefonische vergadering met grote investeerders haastte Stephane Bancel, de ceo van Moderna, zich om te zeggen dat ‘hij het nieuws (over de discussie rond de patenten, red.) ook had gezien, maar er geen minuut slaap door verloren had’. Bancel benadrukte dat een opschorting van het patent ‘helemaal niks’ zou veranderen voor Moderna, aangezien er volgens hem nergens bijkomende productiecapaciteit beschikbaar is waarmee de belangrijkste bestanddelen voor mRNA-vaccins kunnen worden gemaakt. ‘Klinische tests afnemen, een vaccin goedgekeurd krijgen en productielijnen opzetten doe je ook al niet in enkele maanden tijd.’

Moderna verwacht dat het dit jaar nog steeds 16 miljard euro omzet kan halen uit de verkoop van zijn producten, al is ook dat een stuk minder dan de 21,5 miljard die Pfizer verwacht uit de verkoop van zijn vaccin alleen.