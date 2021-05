De coronapremie krijgt het jasje van een consumptiecheque

Als, met de nadruk op als, de sociale partners het eens geraken over een coronapremie, dan zal die gemodelleerd worden naar de consumptiecheque van 300 euro die vorig jaar werd toegekend. En daar heeft de regering goede redenen voor. De cheque zal officieel wel de naam ‘coronapremie’ dragen.

De cheque moet aanmoedigen om het geld snel uit te geven. Cash geld dreigt al snel op een spaarrekening te belanden en dat helpt de economie niet onmiddellijk vooruit. De cheque zal een vervaldatum meekrijgen. Als hij wordt ingevoerd zal het geld van de cheque tot en met 31 december besteed kunnen worden. In tegenstelling tot de vorige consumptiecheque, zal het geld heel ruim besteed kunnen worden, zoals voor gewone uitgaven in de supermarkt. De concrete lijst moet nog afgesproken worden.

Het bedrag van de cheque zal maximaal 500 euro bedragen. Die 500 euro is dus een plafond. De werkgever kan evengoed een lager bedrag toekennen.

Het gaat bovendien om een nettobedrag voor de werknemer. In tegenstelling met de consumptiecheque van vorig jaar zal de werkgever er wel een sociale bijdrage van 16,5 procent op moeten betalen. Op die manier wordt de sociale zekerheid toch ook nog wat gespijsd. Dat is een toegift aan de socialisten in de regering. Vakbonden en socialisten zijn allergisch voor dit soort cheques, omdat ze amper bijdragen aan de sociale zekerheid en niet meetellen voor de pensioenopbouw van de werknemers.

De premie is geen recht. Of u aanspraak kunt maken op een coronapremie zal uiteindelijk afhangen van een beslissing van uw werkgever. Hij moet de premie per slot van rekening betalen. Maar daar zal nog heel wat sociaal overleg aan voorafgaan.