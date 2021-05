Onderzoeksrechter en speurders bezoeken vaccinatiecentrum in Sint-Truiden

De onderzoeksrechter in Hasselt, speurders van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Limburg en het parket hebben donderdag een oriënterend bezoek gebracht aan het vaccinatiecentrum in Sint-Truiden, in het kader van een mogelijke schending van het medisch beroepsgeheim.

Wie de vaccinatiegegevens van burgemeester Veerle Heeren en enkele personen uit haar entourage heeft gelekt, heeft zich wellicht bezondigd aan een schending van het medisch beroepsgeheim. De onderzoeksrechter, speurders en het parket namen donderdag poolshoogte in het vaccinatiecentrum. Omdat het een medische instelling betreft, was er ook iemand van de Orde der Geneesheren aanwezig.

‘Medewerkers van het vaccinatiecentrum verleenden hun volledige medewerking en legden onder meer uit hoe het computersysteem werkt. In dat systeem zijn immers geheime medische gegevens van burgers aanwezig. De mensen moeten zekerheid hebben dat die geheime medische informatie niet in het onderzoek terechtkomt’, legt persmagistraat Bruno Coppin van het Limburgse parket uit.

‘Met de persoon van de Orde der Geneesheren heeft men nagegaan op welke manier het onderzoek verder kan verlopen zonder dat die geheime gegevens zouden kunnen lekken. Het medisch beroepsgeheim geldt immers ook ten aanzien van politiemensen en justitie. Bij de speurders zaten ook mensen van de computer crime unit, want er is ook klacht ingediend wegens hacking’, aldus de persmagistraat.

Het bezoek van de onderzoeksrechter diende alleen om zich in te lichten over hoe het centrum werkt. Het ging niet om een huiszoeking, er zijn geen verhoren afgenomen en er gebeurden geen inbeslagnames. Een journalist van de lokale nieuwswebsite Trudocs, die uitpakte met het nieuws en met de gelekte documenten over de vervroegde vaccinatie van Heeren, zou ook bezoek hebben gekregen van de speurders, maar dat kon het parket donderdagavond niet officieel bevestigen.