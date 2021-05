De Brexit-spanningen treffen nu ook het piepkleine Jersey. Franse vissers liggen op ramkoers met het bestuur van het Kanaaleiland. Tot een echte zeeslag is het niet gekomen, maar een oplossing voor de visserijrechten is veraf.

‘Our new Trafalgar.’

De reporters van The Daily Mail hadden donderdag hun legeruniform aangetrokken om verslag te doen over de vijandelijkheden voor de kust van Jersey. Ook bij The Sun werd in oorlogstermen ...