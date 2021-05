Avondklok sneuvelt vannacht

Sinds half oktober geldt in ons land een avondklok die niet-essentiële verplaatsingen in de openbare ruimte verbiedt tussen middernacht en vijf uur ’s morgens. In Brussel gaat de klok al om tien uur ’s avonds in, tot zes uur in de ochtend. Om twaalf uur vanavond komt daaraan een einde, als deel van de versoepelingen die op 8 mei ingaan.

In de plaats komt een samenscholingsverbod van meer dan drie personen tussen middernacht en vijf uur. Mensen van hetzelfde huishouden mogen zich wel met meer samen op de openbare weg begeven. Vanwege het vervroegde uur zullen Brusselaars vanavond om tien uur binnen moeten zijn, waarna ze om middernacht opnieuw naar buiten mogen.

Andere versoepelingen

Vanaf morgen worden nog een reeks andere versoepelingen van kracht. Terrassen van restaurants en cafés mogen vanaf 8 uur opnieuw open. Tafeltjes moeten op anderhalve meter afstand staan en er mogen maximaal vier personen aan een tafel zitten, met uitzondering van grotere huishoudens. Er mag enkel bediend worden aan tafel. Het personeel moet altijd een mondmasker dragen, klanten zodra ze rechtstaan.

Om tien uur ’s avonds moeten de terrassen sluiten. Daarna volgen er twee uur waarbinnen personen met tien buiten mogen samenkomen. Om middernacht gaat dan het samenscholingsverbod in.

Vanaf morgen mag een zittend publiek van maximaal vijftig personen professioneel georganiseerde evenementen culturele en andere voorstellingen en professionele sportieve wedstrijden in buitenlucht bijwonen. Er mogen eveneens maximaal vijftig personen aanwezig zijn bij huwelijken en erediensten. Buitenactiviteiten voor groepen tot 25 personen mogen nu ook voor volwassenen.

Vanaf 8 mei mogen ook pretparken, brocante- en rommelmarkten plaatsvinden. Een andere versoepeling is het ontvangen van mensen thuis. Ieder huishouden mag nu 2 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, tegelijk in huis ontvangen, zolang zij tot eenzelfde huishouden behoren. Er moet wel voldoende afstand zijn, behalve met het knuffelcontact.

Ministerieel besluit

Het is wel nog steeds wachten op het ministerieel besluit met de precieze details over de versoepelingen, tot onvrede van de horeca-uitbaters en de lokale besturen. Het MB komt er vandaag. Voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) was het wachten op het advies van de Raad van State.