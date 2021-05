EFSA: ‘Titaandioxide geen veilig voedingsadditief meer’

‘Titaandioxide kan niet langer als veilig additief worden beschouwd’, besluit de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) uit een herbeoordeling van titaandioxide (ook titaniumdioxide of E171 genoemd). Volgens de Europese voedselwaakhond kan niet worden uitgesloten dat er een effect is op ons genetisch materiaal. E171 wordt al jaren gebruikt als kleurstof in voeding, onder meer in soepen en sauzen.

De federale overheidsdienst Volksgezondheid is op de hoogte van het advies. ‘De Europese Commissie moet nu bekijken wat nodig is’, liet een woordvoerster weten aan Belga. Nog deze maand volgt meer overleg. Ook de overheidsdienst zelf analyseert momenteel het advies van EFSA.

Nanodeeltjes van titaandioxide, ook titaniumdioxide genoemd, zijn eerder aangetroffen in de mondmaskers van Avrox, die de vorige regering ter beschikking stelde van de bevolking. De huidige regering ontraadt het gebruik ervan, al zou het kunnen dat de nanodeeltjes er na twee keer wassen alweer uit zijn.

Ook in vele zonnecrèmes komt titaandioxide voor. In smeerbare vorm zou dat geen kwaad kunnen, maar sprays met nanodeeltjes mogen niet meer verkocht worden in Europa.