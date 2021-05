De beautywereld neemt afscheid van blank en blond

Make-up- en huidverzorgingsmerken willen niet alleen ‘witte’ producten maken, bedoeld voor een uitsluitend wit publiek. Maar hoe inclusief is de beautywereld echt?

Het klassieke westerse schoonheidsideaal is wit, slank en jong. De beautyproducten die je in de parfumerie terugvindt, zijn voor die mal gemaakt. Maar stilaan heeft de beautywereld meer oog voor diversiteit, voor lichamen in alle kleuren en maten. Hoe komt het dat dat zo lang geduurd heeft? En gaat de verandering ver genoeg?

