25 jaar cel voor Oegandese LRA-leider

Het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft de Oegandese krijgsheer Dominic Ongwen veroordeeld tot 25 jaar cel. Hij werd als veertienjarige zelf ontvoerd door het Lord’s Resistance Army (LRA) van Joseph Kony en ingezet als kindsoldaat.

De strafmaat volgt een eerdere uitspraak van het Internationaal Strafhof, die Ongwens schuld aan oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid vaststelde. Ongwen pleitte onschuldig, omdat hij zichzelf louter als slachtoffer van het LRA zag.

Het Hof hield rekening met zijn persoonlijk leed, en gaf hem 25 jaar celstraf in plaats van levenslang. Dominic Ongwen was ‘een misdadiger die uit eigen wil zijn slachtoffers enorm liet lijden, maar ook een die zelf extreem heeft geleden door toedoen van de organisatie die hij later mee zou leiden’, aldus Bertram Schmidt, die het panel van rechters voorzat.

Ongwen stond terecht voor moord, verkrachting, seksuele slavernij, ontvoering en foltering in het noorden van Oeganda en in buurlanden, als een van de leiders van het ‘Verzetsleger van de Heer’, het LRA. Dat was een gewelddadige sekte onder leiding van Joseph Kony die vooral van 1987 tot 2006 Oeganda en buurlanden teisterde.

LRA-leider Joseph Kony is intussen nog altijd op de vlucht. De korte documentaire Kony 2012 bracht bijna tien jaar geleden een internationale campagne op gang om Kony op te sporen, maar die inspanningen waren tevergeefs.

Door de LRA-terreur in Noord-Oeganda kwamen tienduizenden burgers om het leven, werden 60.000 kinderen ontvoerd om te dienen als kindsoldaat of seksslavin en moesten honderdduizenden op de vlucht slaan. Ongwen is de eerste voormalige kindsoldaat die zich voor het Strafhof moest verantwoorden.