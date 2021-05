Een prototype van de gigantische Starship-raket, een volledig herbruikbaar raketsysteem dat SpaceX wil inzetten voor missies naar de maan en Mars, is woensdag met succes geland. Dat heeft het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf op Twitter bekendgemaakt. Eerder hadden drie testvluchten al tot spectaculaire explosies geleid.

SpaceX Starship Number 15 werd woensdag vanop de testsite nabij Boca Chica Village in het zuiden van Texas gelanceerd. Op bovenstaande videobeelden is wel te zien hoe er kort na de landing vlammen ontsnappen uit de basis van de raket, al is dat volgens SpaceX niet abnormaal.

SpaceX is het ruimtevaartbedrijf van zakenman Elon Musk, de man achter onder meer autobouwer Tesla en betaaldienst PayPal. Starship vormt een volledig herbruikbaar ruimtevaartuig dat is bedoeld om mensen naar de maan, Mars en andere planeten te vervoeren. Starship zou honderd mensen tegelijkertijd moeten kunnen vervoeren.

Bekijk ook in onderstaande video’s de eerdere mislukte pogingen.