De Croo: ‘Staan open voor opschorten patenten vaccins’

Ook de regering-De Croo toont zich meer bereid om de patenten van coronavaccins op te schorten, in navolging van de Amerikaanse president Joe Biden en de Europese Commissie. Dat zei eerste minister Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer.

‘Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden. Mij lijkt het logisch dat we rond tafel zitten met de sector.’ In de Kamer antwoordde premier Alexander De Croo (Open VLD) vanmiddag op vragen over de opschorting van de patenten voor coronavaccins.

Dat zou ertoe kunnen leiden dat de vaccins op veel grotere schaal zouden kunnen worden geproduceerd. Europa en de Verenigde Staten, waar de farmaindustrie grotendeels huist, stonden daar lang sceptisch tegenover. Maar de Amerikaanse president Joe Biden en ook Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen zetten de deur de laatste dagen open.

‘We staan ervoor open om na te denken over de status van de patenten van de covidvaccins’, zei De Croo. Hij wees erop dat er in verschillende ontwikkelende landen volgens de huidige planning pas in 2023 zal ingeënt kunnen worden. ‘Dat is ook geen goede zaak voor ons. We zijn niet beschermd als niet iedereen beschermd is.’

De Croo zei open te staan voor de opheffing onder twee voorwaarden: dat het de vaccins betaalbaarder maakt en ruimer beschikbaar. ‘Een snellere productie tegen een lagere prijs: dat moet drastisch verbeteren ten opzichte van vandaag. Als de maatregelen daartoe leiden, kunnen we daarover spreken.’

De Croo benadrukte wel dat het principe van octrooien zelf, als compensatie voor investeringen in innovatie, niet ter discussie mag worden gesteld en dat de farmasector zelf bij de gesprekken betrokken moet worden. ‘Maar we zijn klaar om te discussiëren, met een open geest.’