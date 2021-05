Huiszoekingen in fraudeonderzoek naar Sihame El Kaouakibi

In het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude door Sihame El Kaouakibi zijn donderdag verschillende huiszoekingen uitgevoerd, bevestigt het parket. Speurders gingen op zoek naar boekhoudkundige stukken.

De huiszoekingen vonden donderdagochtend plaats op verschillende adressen die gelinkt zijn aan Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi (ex-Open VLD). De speurders van de Centrale Dienst voor Bestrijding van de Corruptie (CDBC) en de Computer Crime Unit van de federale politie doorzochten verschillende panden op zoek naar boekhoudkundige stukken, zo bevestigt het parket in Antwerpen. Niemand werd gearresteerd.

Omdat El Kaouakibi parlementslid is, moest de voorzitter van het hof van beroep toestemming geven voor de huiszoekingen. ‘De voorzitter van het Vlaams Parlement (Liesbeth Homans, N-VA, red.) was bij de huiszoekingen aanwezig’, zegt het parket.

De afgelopen maanden was al een groot deel van de boekhouding van Let’s Go Urban en de vennootschappen van El Kaouakibi in beslag genomen. Met de actie van vandaag wilde de onderzoeksrechter in Antwerpen een zo volledig mogelijk beeld van de boekhouding kunnen vormen. Er werd door de onderzoeksrechter ondertussen ook een onafhankelijke bedrijfsrevisor aangesteld om die boekhouding te onderzoeken.

Onderzoeken samengevoegd

De huiszoekingen van donderdagochtend kaderen in het gerechtelijk onderzoek dat sinds maart loopt bij een onderzoeksrechter in Antwerpen en dat voortkomt uit een onderzoek dat het parket een maand eerder ambtshalve (op eigen initiatief) geopend had.

De klacht met burgerlijke partijstelling die Sihame El Kaouakibi zelf indiende tegen onbekenden wegens valsheid in geschrifte en informaticafraude, wordt in hetzelfde onderzoek onderzocht. ‘Het parket heeft de twee onderzoeken op 15 maart 2021 samengebracht in één gerechtelijk onderzoek. De feiten werden gekwalificeerd als valsheid in geschriften, bedrieglijk niet voeren van een correcte boekhouding, subsidiefraude, misbruik van vennootschapsgoederen, misbruik van vertrouwen, valsheid in informatica en externe en interne hacking’, zegt parketwoordvoerder Kristof Aerts.

Ook een klacht met burgerlijke partijstelling die El Kaouakibi midden maart indiende tegen de man achter de website ’t Scheldt wordt door de onderzoeksrechter onderzocht en is aan het grote onderzoek vastgemaakt. De man kreeg deze week de vraag van de CDBC om bekend te maken wie de auteurs van de artikels over El Kaouakibi zijn. Op de website zegt ’t Scheldt: ‘Nooit zullen wij de namen van de auteurs van de artikelen over Sihame El Kaouakibi onthullen.’