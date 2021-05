Temperaturen schieten de hoogte in dit weekend: ‘Maar voor terrasje zit weer misschien niet helemaal mee’

Het is donderdag kouder dan we gewoon zijn voor een 6de mei. ‘Zelfs 6 tot 7 graden kouder dan de gemiddelde temperatuur van de afgelopen 30 jaar.’ Maar dit weekend, wanneer de terrasjes opnieuw open gaan, halen we plots 26 graden. Al ligt dan weer een ander probleem op de loer.

Wie vanochtend vroeg al naar buiten moest, heeft het misschien ook opgemerkt: het was opvallend koud. En dat heeft niet enkel te maken met de gevoelstemperatuur. Want volgens weerman Frank Deboosere ligt de temperatuur vandaag zo’n 6 tot 7 graden onder het gemiddelde. ‘Gedurende 30 jaar worden de waardes bijgehouden en op basis hiervan maken we een gemiddelde: het langjarige gemiddelde. Dat gemiddelde staat voor 6 mei op 17,05. Maar vandaag wordt het maximaal zo’n 10 tot 11 graden’, legt Deboosere uit.

Gaat het dan om een record? Neen, nog niet. ‘Daarvoor moeten we heel ver teruggaan in de tijd. Op 6 mei 1892 was het bijvoorbeeld slechts 7,4 graden. Op 7 mei 1893 was dat 8,7 graden. Het is dus al kouder geweest maar het valt wel op dat het nu erg koud is.’ Koud dus, maar niet extreem koud. En met de klimaatopwarming worden die koude dagen steeds warmer dan de koude dagen van in het verleden. ‘De gemiddelden worden elk decennium bijgesteld en we merken dat die gemiddeldes altijd wat hoger komen te staan. Het wordt dus warmer. Maar het sluit natuurlijk niet uit dat het sommige jaren nog steeds erg koud kan worden.’

15 graden warmer

Met deze koude temperaturen is het dan ook moeilijk te geloven dat het zondag tot 26 graden kan worden in de Kempen. Dat heeft echter allemaal te maken met de windrichting. ‘De voorbije dagen, weken en zelfs maand kwam de wind heel vaak uit het noorden. Vorig jaar, in april 2020, kwam die constant uit het zuiden. Het was toen dus heel erg warm. Zondag gebeurt dat opnieuw, dan wordt het lekker warm dankzij de zuidwestenwind’, legt Deboosere uit.

‘Maar het weer blijft wel nog steeds wispelturig’, waarschuwt hij. ‘Dat komt omdat het plots heel snel warm zal worden, hierdoor kunnen we ook onweer verwachten. Net zoals we gewoon zijn van erg warm zomerweer. Wie van plan is om een terrasje te doen dit weekend, kan dus het best wat water bij de wijn doen. Want het kan zijn dat het weer niet helemaal meezit.’