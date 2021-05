Na dodelijke branden: wat kan u doen in uw huis?

Ons land werd de voorbije weken opgeschrikt door verschillende dodelijke branden. Hoe kunt u vermijden dat er bij u brand ontstaat, en wat moet u doen als het toch gebeurt?

België doet het al jaren slecht op het vlak van brandveiligheid, dit jaar alleen al lieten 22 mensen het leven. In 2020 stierven 76 landgenoten bij een woningbrand. In vergelijking met Nederland is dat slecht: daar stierven vorig jaar 32 mensen na een brand. Wat kan je doen om huis en gezin te beschermen? ‘Het komt neer op gezond boerenverstand’, zegt brandpreventieadviseur Tim Renders.

Het verkeerd gebruik van elektrische toestellen is een groot probleem. ‘Lees de gebruiksaanwijzing en vermijd onnodig brandrisico door toestellen te lang op te laden’, zegt Renders. Rookmelders moeten goed onderhouden worden, maar ook op de juiste plek hangen. ‘En controleer ook of je het alarm wel kan horen als de slaapkamerdeur dicht is en je diep slaapt’, zegt Renders. ‘Een strijd tegen brand is een strijd tegen de tijd, sommige mensen worden veel te laat wakker.’

Stel een evacuatieplan op met het gezin, en betrek de kinderen. Ook met kleuters kan al gepraat worden over brandveiligheid. ‘Er bestaan succesverhalen waarbij kleuters 112 opbellen wanneer de ouders onwel zijn geworden’, zegt Renders. Zorg ervoor dat elke huisgenoot de vluchtroute kent en spreek een verzamelplaats af.

Bewaar de sleutel van de (voor)deur altijd dicht bij de deur zelf, op een vaste plek. Kies indien mogelijk voor een draaicilinder, dan is geen sleutel nodig om de deur te openen van binnenuit. Elektrische rolluiken op de benedenverdieping kunnen gevaarlijk zijn. Wanneer de elektriciteit uitvalt, kunnen deze niet geopend worden.

Laat de elektrische installatie van het huis elke 25 jaar keuren, en laat bij twijfel eventueel vroeger een professional komen.

Laad elektrische toestellen zoals laptops, smartphones en batterijen niet ’s nachts op. Als toestellen te lang opladen, worden ze warm. De warmte kan niet weg, en zo kan een laken of matras in brand schieten. Controleer ook zeker of de kabels nog in goede staat zijn.

Blijf kalm en verlaat zo snel mogelijk het brandende gebouw. Doe de slaapkamerdeur dicht, om windverplaatsingen te vermijden. Dat kan een brand namelijk aanwakkeren. Plaats een zaklamp zonder batterij op elke slaapkamer. Als de elektriciteit uitvalt, kan je zo wel nog veilig naar buiten gaan.

Houd de vluchtroute vrij. Zet bijvoorbeeld geen wasmand of sportzak bovenaan de trap, dat kan onnodig oponthoud veroorzaken. De eerste prioriteit is buiten geraken, vlucht dus eerst uit het brandende gebouw, en bel buiten pas de 112.

Probeer de brandweer zo correct mogelijke informatie te geven. Zijn er nog huisdieren in huis? Waar is de brand ontstaan? Ligt er een gasfles in de keuken of het tuinhuis? Staat er ergens een gasbarbecue?

