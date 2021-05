Liberalen en socialisten botsen al meteen over coronapremie

Moet de coronapremie in de privé nu per bedrijf onderhandeld worden of per sector? De inkt van het loonakkoord is nog niet droog of liberalen en socialisten verschillen al van mening.

De liberale voorzitters Egbert Lachaert (Open VLD) en Georges-Louis Bouchez (MR) waren er deze ochtend snel bij om het loonakkoord dat de regering De Croo vorige nacht sloot, te bejubelen. ‘Loonnorm blijft behouden zodat onze concurrentiekracht bewaard blijft en bedrijven die het goed doen, kunnen hun personeel een (bijna) netto premie geven tot 500 euro, eenmalig,’ zo tweette Lachaert. De woordvoerder van Bouchez verduidelijkt aan De Standaard dat dit volgens de MR impliceert dat de onderhandelingen over die premie ook op bedrijfsniveau dienen te gebeuren. Ook CD&V leest het akkoord volgens onze informatie op die manier.

Maar dat is helemaal niet hoe Vooruit en de PS het akkoord van deze nacht lezen. ‘Op mijn voorstel heeft de regering afgesproken een coronapremie van 500 euro toe te kennen aan werknemers, te negotiëren per bedrijf of per sector,’ zo reageerde minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne (PS) op Twitter. Zijn woordvoerder is even formeel: de coronapremie kan ook op sectorniveau worden onderhandeld. Volgens Vooruit is het zelfs de logica zelve dat er eerst op sectorniveau gekeken wordt onder welke voorwaarden een premie mogelijk is, waarna bedrijven die niet onder die voorwaarden vallen alsnog op eigen houtje een premie kunnen toekennen. Kamerlid Melissa Depraetere (Vooruit) zal dat straks benadrukken tijdens de plenaire zitting van de Kamer.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en Pierre-Yves Dermagne (PS) zullen dan verder tekst en uitleg moeten geven. Ondertussen zwaaien ook de socialisten met de concrete afspraken van deze nacht. Daar zou het volgende zijn genotuleerd over de coronapremie: ‘deze eventuele verhoging moet gebeuren aan de hand van de premie zoals bedoeld in artikel 19 quinquies van het KB van 28 november 1969, voortaan “coronapremie” genoemd.’ Concreet verwijst dat artikel in het bewuste KB naar de creatie van een consumptiecheque. Staat ook in dat artikel: ‘De toekenning van de consumptiecheques moet vervat zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel vlak of op ondernemingsvlak.’ Het kan volgens die lectuur dus beide, over een volgorde van onderhandelingen spreekt het KB zich niet uit. Bij gebrek aan een syndicale vertegenwoordiging mag een werknemer zelfs overgaan tot individuele onderhandelingen.

Let wel: het KB zal gewijzigd worden om de creatie van de coronapremie specifiek te regelen. Maar de passage over de onderhandelingen binnen sectoren óf bedrijven zal niet gewijzigd worden, zo meldt de woordvoerder van Dermagne. Dat het KB beide pistes open laat is voor de socialisten belangrijk, want deze ochtend kwamen ze onder vuur te liggen van de socialistische vakbond, die ook veronderstelden dat de onderhandelingen enkel op bedrijfsniveau konden. Tegelijk dreigt de onduidelijkheid waar die onderhandelingen nu moeten gebeuren, de hele loondiscussie opnieuw te blokkeren. Voor werkgevers is het evident dat de premie maar in een beperkte aantal bedrijven kan uitgekeerd worden, voor de bonden moet het in zoveel mogelijk sectoren.