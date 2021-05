Overname Orange Belgium mislukt

Het is Orange Frankrijk niet gelukt om zijn Belgische poot over te nemen. Ze stranden op 77 procent. ‘We houden het hierbij en slaan de pagina om.’

De poging van het Franse telecombedrijf om Orange Belgium (het vroegere Mobistar) van de beurs te halen is mislukt. De Fransen slaagden erin 23,94 procent van de aandelen binnen te halen. Daarmee stranden ze op net geen 77 procent. ‘En daar stoppen we mee’, zegt Tom Wright, woordvoerder van Orange. ‘We slaan de pagina om, en richten ons nu op de strategie.’

Over Orange Belgium woedde al geruime tijd een strijd. In december lanceerde Orange Frankrijk, met 53 procent de meerderheidsaandeelhouder van Orange Belgium, een overnamebod. Ze stelden daarvoor 22 euro per aandeel in het vooruitzicht. Vergeleken met de koers op dat moment, rond de 16 euro, leek dat een behoorlijke prijs, maar die werd al snel als ‘opportunistisch’ bestempeld door analisten, omdat het onder de gecorrigeerde prijs van 23,46 euro bij de beursgang in 1998 lag. Bestaande aandeelhouders, waaronder het Britse investeringsfonds Polygon, dat 5,29 procent van de aandelen bezit, verzette zich en eisten een hogere prijs, die Parijs niet wilde bieden; Beide partijen schakelden zakenbanken in om hun punt te verdedigen. Het bod werd uiteindelijk verlengd, maar niet verhoogd.

Geflopt

Bij Orange willen ze niet gehoord hebben dat dit een flop was. ‘We hadden vorig jaar een belastingvoordeel dat we wilden gebruiken om ons belang in Orange Belgium te verhogen’, zegt Wright. ‘Dat hebben we bij deze gedaan. Honderd procent was leuk geweest, maar we wisten dat dat moeilijk zou zijn. Het was niet meer dan nice to have.’

Beurswatchers zien dat wel even anders. ‘Dit is een flop, punt en gedaan’, zegt Tom Simonts van KBC. Als het Orange om een simpele verhoging van het belang te doen was, had het ook op pakweg 20 procent van de aandelen een deelbod kunnen uitbrengen, zegt hij. Dat deed het niet. ‘Ze hebben het geprobeerd, en hebben gefaald.’

Wat Orange wél koopt, is een groter belang in Orange Belgium. Met 77 procent hebben ze stevig de macht in handen bij hun Brusselse poot. Simonts vraagt zich daarbij af of Parijs Orange Belgium wel vrij spel zal geven om de komende jaren zwaar te investeren in peperdure 5G-netwerken. Met hun belang van driekwart gebeurt immers niets nog zonder de zegen van Frankrijk.

Overblijvers

Maar wat met de aandeelhouders die niet op het bod zijn ingegaan? Zij blijven zitten met een aandeel waarvan slechts een fractie op de beurs noteert. Het belang van zowel Orange als Polygon weggelaten gaat het om maximaal 17,7 procent. Dat maakt het aandeel bijzonder illiquide, wat het ook minder aantrekkelijk maakt voor grote buitenlandse spelers.

Hebben zij dan verkeerd gegokt? Niet noodzakelijk, denkt Simonts. ‘Zij zijn strategische beleggers, of dat hoop ik toch’, klinkt het. ‘Ze hebben nu een aandeel dat door het overnamebod duur geprijsd staat dan de soortgenoten, in een sector waar veel beweegt. Kijk maar naar de overnameperikelen rond KPN.’ Die aandeelhouders gokken erop dat hun belang op lange termijn nog meer waar zal worden, ondanks de illiquiditeit ervan, en ondanks het feit dat Parijs nu de facto de koers van dat aandeel controleert door hun beslissingsmacht in de strategie van Orange Belgium. ‘Die aandeelhouders kunnen gelijk hebben dat er nog meer waarde te winnen valt’, zegt Simonts. ‘Maar daar zullen ze lang op moeten wachten.’