Oppositie vraagt ontslag burgemeester Veerle Heeren

De positie van Veerle Heeren is onhoudbaar, vindt Gert Stas, fractieleider van Vooruit, de grootste oppositiepartij van Sint-Truiden. ‘Als ze de eer niet aan zichzelf houdt, is het aan de gemeenteraad om te beslissen.’

De oppositie gaf al aan een klacht in te zullen dienen bij de gouverneur en bij de minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD). In lokale media lekten de voorbije week documenten uit waaruit blijkt dat Heeren zichzelf en mensen uit haar omgeving vervroegd liet vaccineren met een coronavaccin. Haar zoon, zus, ­enkele kabinetsmedewerkers en een reeks vrienden kregen vroegtijdig hun prik, ­berichtte de lokale nieuwssite Trudocs.

‘Voorlopig hebben we enkel gegevens over vervroegde vaccinaties voor haar entourage gehoord’, zegt Gert Stas (Vooruit) op Radio 1. ‘Dat is al erg genoeg. Maar we weten niet of het om nog meer mensen gaat. We willen daar een onderzoek naar, de Truienaar heeft daar recht op. We willen ook een extra gemeenteraad. Normaal vindt de gemeenteraad eind mei plaats, maar dat duurt nog te lang. De druk vanuit de bevolking is groot, de communicatie is nog altijd vaag, de vragen blijven komen. De burgers willen meer informatie.’

Stas stuurt aan op een ontslag van de burgemeester: ‘Zoals het nu staat, is ontslag aangewezen. Als ze de eer niet aan zichzelf houdt, is het aan de gemeenteraad om haar een forum te geven voor haar verdediging en uiteindelijk zelf te beslissen.’