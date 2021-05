Verdeelde reacties op loonakkoord: ‘Gemiste kans’

De liberalen en Unizo reageren positief op het loonakkoord van de regering-De Croo, met de premie van 500 euro bovenop de 0,4 procent loonsverhoging en 2,85 procent loonindexering. Bij de vakbonden klinkt het anders: ‘Dit lijkt een gemiste kans.’

‘Het belangrijkste is dat er een akkoord is, na lange onderhandelingen’, zegt Danny Van Assche van Unizo in een reactie op VRT. De regering kwam vannacht tot een akkoord: de 0,4 procent loonnorm wordt bevestigd. Die komt bovenop de 2,85 procent automatische loonindexering. De federale regering besliste ook dat een nettopremie van 500 euro mogelijk is bij bedrijven die goede prestaties voorleggen. Maar die premie moet wel op ondernemingsniveau onderhandeld worden, niet op sectorniveau. Een doorn in het oog van de vakbonden.

Pia Stalpaert, voorzitter van ACV Voeding en Diensten, is teleurgesteld. Ze wijst erop dat dit slecht nieuws is voor werknemers in kleine bedrijven, waar er geen sociaal overleg plaatsvindt. ‘Deze werknemers zijn overgeleverd aan de goodwill van de werkgever en dat is niet meer van deze tijd. Voor de Colruyts en Delhaizes is er geen probleem, maar er zijn ook heel wat winkels met slechts een tiental werknemers, waar geen vakbondsvertegenwoordiging is. Deze personeelsleden hebben ook doorgewerkt tijdens de coronapandemie, met angst voor hun gezondheid.’

‘Blije reacties uit rechtse hoek’

‘Uit de eerste informatie die we krijgen, lijkt dit een gemiste kans’, zegt ook Miranda Ulens, voorzitter van het Vlaams ABVV op Radio 1. ‘We hebben gepleit voor een premie op sectorniveau, voor die noodzakelijke solidariteit tussen werknemers. We zien vooral blije reacties uit rechtse hoek.’

Bij Unizo is meer enthousiasme te merken: ‘Die 0,4 procent is bevestigd, dat is heel belangrijk voor alle bedrijven en de werkgelegenheid’, vindt Van Assche. ‘Er moet iets mogelijk zijn voor de bedrijven die het goed hebben gedaan. 500 euro is een fors bedrag, maar het is een mogelijkheid en het wordt op bedrijfsniveau beslist. Dat hoeft niet de volle 500 euro te zijn. Een bedrijf zal goed kunnen inschatten wat er wel of niet mogelijk is. Het grote merendeel van de bedrijven is zwaar achteruitgegaan. We mogen geen enkel bedrijf dwingen om dingen te doen die niet mogelijk zijn.’

De regering gaf ook het advies om de minimumlonen in fasen te verhogen, maar dat stemt Ulens niet bijzonder opgetogen. ‘We boeken al twaalf jaar lang geen vooruitgang voor de minimumlonen, Unizo doet nu al de deur dicht tot de economische situatie beter is.’

Tevreden met akkoord kern sociaal overleg. Loonnorm blijft behouden zodat onze concurrentiekracht bewaard blijft en bedrijven die het goed doen, kunnen hun personeel een (bijna) netto premie geven tot 500 euro, eenmalig.



Ook een menu waarmee sociale partners terug aan slag gaan — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) May 6, 2021

De @MR_officiel is tevreden met het redelijke bemiddelingsvoorstel van de regering in het kader van het IPA:



1. Integraal behoud van de wet van 1996 met een automatische indexering van 2,8% en een extra marge van 0,4%. — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) May 6, 2021