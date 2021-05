Brito-tijdperk eindigt op 30 juni, maar Brazilianen blijven aan de macht

Carlos Brito stopt na vijftien jaar als ceo van bierbrouwer AB InBev. Ook Brito’s opvolger, Michel Doukeris, is een Braziliaan, zij het met Griekse roots.

Brito werkt 32 jaar voor de brouwer, waarvan 15 jaar als ceo. Hij bouwde het bedrijf via een reeks overnames uit tot de brouwer van ongeveer een derde van de bieren wereldwijd. De hoge schuldgraad (bijna 90 miljard dollar), zeker sinds de miljardenovername van SABMiller in 2016, baarde beleggers de laatste tijd steeds meer zorgen. Er werd al langer aangegeven dat een vertrek nakend was.

Zijn opvolger, Doukeris, komt op 1 juni aan het hoofd van het bierimperium te staan. Hij heeft al door vele watertjes ­gezwommen. Hij startte in 1996 bij de brouwer en was eerder verantwoordelijk voor China en Azië. In 2017 kreeg hij Noord-Amerika onder zich. De 47-jarige Doukeris is nu al verantwoordelijk voor een regio die goed is voor bijna een derde van de omzet van de brouwer.

‘Na een streng en grondig selectieproces is de raad van bestuur verheugd dat onze volgende ceo komt uit onze grote reserve aan leiderschapstalent’, zegt voorzitter Martin Barrington in een persbericht. ‘Michel is de juiste leider om de onderneming naar de volgende fase van organische groei en succes te leiden.’

Doukeris heeft de reputatie degelijk en erg gestructureerd te werken. Hij bewees al zijn mannetje te kunnen staan in de moeilijke Chinese markt. De brouwer, die voor grote uitdagingen staat als gevolg van zijn hoge schuldenlast, speelt met Doukeris op veilig.

Sommige aandeelhouders hoopten op een niet-Braziliaan als nieuwe ceo, voor meer diversiteit aan de top en doorgroeikansen voor talent van alle nationaliteiten.