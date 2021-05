Geen Champions League-finale voor Courtois en Hazard

Chelsea heeft zich woensdag ten koste van Real Madrid geplaatst voor de finale van de Champions League. De Blues haalden het met 2-0 op Stamford Bridge, nadat de heenmatch in Madrid op 1-1 was geëindigd. In een Engelse finale neemt Chelsea het op tegen het Manchester City van Kevin De Bruyne.

Thibaut Courtois en Eden Hazard stonden aan de aftrap bij hun terugkeer naar Stamford Bridge, waar ze jaren speelden voor ze de overstap naar Real Madrid maakten. Real-coach Zinédine Zidane dropte verder ook Sergio Ramos in de basiself. De aanvoerder, hersteld van een kuitblessure en een coronabesmetting, stond voor het eerst sinds midden maart op het veld. Bij Chelsea kreeg Kai Havertz de voorkeur op Christian Pulisic, nochtans trefzeker in de heenmatch.

Courtois was wakker in het eerste kwartier bij een afstandsschot van Rüdiger en een gevaarlijke voorzet van Mason Mount. Even later was de Rode Duivel geklopt, maar het doelpunt van Werner werd terecht afgekeurd vanwege buitenspel. In de 28e minuut was het dan toch prijs. Na een gevaarlijk schot van Benzema, gered door Mendy, stiftte Havertz aan de overzijde de bal tegen de lat. Werner kon in de herneming het leer eenvoudig tegen de netten knikken. De Koninklijke reageerde via de onvermijdelijke Benzema, die Mendy met een kopbal onder de lat tot een kattensprong dwong.

De Blues waren vlak na de pauze dicht bij de 2-0, de kopbal van Havertz spatte uiteen op de lat. Even later mikte Mount van dichtbij over en hield Courtois Havertz met een voetveeg van een doelpunt. De Rode Duivel kreeg nadien hulp van Valverde om Kanté het scoren te beletten. Tussendoor probeerde Hazard het met een trap vanuit een scherpe hoek, maar Mendy was bij de pinken. Doordat Chelsea verzuimde het nekschot te geven, bleven de Madrilenen in de running. In de 85e minuut haalde Mount dan toch de trekker over. Pulisic schotelde de middenvelder de 2-0 voor, de 22-jarige Engelsman bleef koelbloedig.

Chelsea staat zo voor de derde keer in de finale van de Champions League. In 2012 pakten de Blues de eindzege in het kampioenenbal na een strafschoppenreeks tegen Bayern München. In 2008 gingen ze in de eindstrijd onderuit tegen Manchester United, ook na penalty’s. Chelsea-coach Thomas Tuchel bereikt voor het tweede jaar op rij de finale. Vorig jaar verloor de Duitser daarin met PSG van Bayern München.

Het is al de achtste keer dat twee teams uit hetzelfde land in de finale van de Champions League staan. De laatste keer gebeurde dat in 2019, toen Liverpool Tottenham Hotspur met 2-0 versloeg. Voor de derde keer is de CL-finale helemaal Engels, na eerder ook Manchester United-Chelsea (2008).

Dinsdag plaatste Manchester City zich voor het eerst voor de finale van het kampioenenbal, die op 29 mei voorzien is in het Turkse Istanboel. Dankzij twee doelpunten van Riyad Mahrez won het team van Pep Guardiola met 2-0 van Paris Saint-Germain, dat de heenmatch al met 1-2 had verloren.