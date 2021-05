Bedrijf Jeff Bezos plant in juli eerste toeristische ruimtereis

Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van zakenman Jeff Bezos, wil op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte brengen. Dat heeft het bedrijf woensdag naar buiten gebracht.

Tijdens de eerste toeristische ruimtereis zou het ruimteschip van Blue Horizon, de New Shepard, naar een hoogte van ruim 100 kilometer vliegen. Daar zouden de reizigers een paar minuten gewichtloos zijn en zien ze de kromming van de Aarde. Daarna keert het tuig met zijn passagiers naar de begane grond terug. Het ruimtetuig gaat niet hoog en niet snel genoeg om in een baan rond onze planeet te komen.

Aan boord van de New Shepard is plek voor zes betalende reizigers. Ondertussen kan iedereen bieden op de trip van ongeveer tien minuten. Blue Origin zal de winaars op 12 juni bekendmaken. Verwacht wordt dat de prijs van een vlucht zal oplopen tot enkele honderdduizenden euro.

Bezos, de rijkste mens ter wereld en oprichter van Amazon, is al lang bezig met zijn droom om de ruimte te veroveren. Hij gaat daarbij de concurrentie aan met die andere techmiljardair, Elon Musk. Diens bedrijf SpaceX brengt al beroepsastronauten naar het Internationaal Ruimtestation ISS. Later dit jaar wil Musk een paar burgers een kans geven om naar de ruimte te gaan, en de Japanse zakenman Yusaku Maezawa kocht bij SpaceX al een retourtje naar de maan. Bovendien moet SpaceX over een paar jaar astronauten op de Maan zetten en ze veilig terug naar de Aarde brengen. Musk kreeg die miljardenopdracht van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA. Concurrent Blue Origin, die naast de order greep, vecht het besluit aan.

Ook ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic van Richard Branson wil dit of volgend jaar trouwens de eerste mensen naar de ruimte laten reizen.