Martin Garrix en U2 maken Euro 2020-song

Het officiële lied voor het UEFA Euro 2020-voetbaltornooi wordt een onverwachte samenwerking tussen de Nederlandse DJ Martin Garrix en de Ierse rockers van U2.

Eigenlijk gaat het maar om de helft van U2, maar dan wel de belangrijkste helft, namelijk Bono en The Edge (een samenwerking met Larry Mullen en Adam Clayton had waarschijnlijk minder indruk gemaakt). Garrix postte een foto van zichzelf met de twee Ierse rocklegendes op Twitter en Instagram. De U2-zanger en gitarist schreven samen met de 24-jarige Garrix het nummer dat een Bono-achtige titel draagt: ‘We are the people we’ve been waiting for’. Garrix en Bono staan bekend als grote voetbalfans. Het drietal is momenteel in Londen om de video op te nemen, het nummer wordt eind volgende week uitgebracht. Euro 2020 zou van start moeten gaan op 11 juni. De finale wordt een maand later gespeeld in Wembley.

Garrix kreeg de opdracht al in oktober 2019 en zou intussen maanden aan het nummer hebben gewerkt. De Nederlandse dj brak in 2013 door met ‘Animals’.

Euro 2020 was oorspronkelijk gepland van 12 juni tot 12 juli 2020. De vorige Euro-hymne, uit 2016, was het werk van David Guetta.