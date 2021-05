Bijna 300 miljard euro op Belgische spaarboekjes

Een nieuwe maand, een nieuw recordbedrag op de Belgische spaarboekjes. Op de gereglementeerde spaarrekeningen stond eind maart 298,8 miljard euro, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank. Dat was bijna een miljard meer dan een maand eerder.

De kaap van de 300 miljard euro komt nu wel heel dichtbij. Een jaar geleden, in maart 2020, stond er 283,6 miljard euro op de spaarboekjes.

Het bedrag op de zichtrekeningen, dat in februari was gestegen tot ruim 304 miljard euro, is in maart weer gedaald tot onder de 300 miljard: 299,2 miljard euro.