Sam Bennett spurt naar de zege in openingsetappe Ronde van de Algarve

De eerste etappe in de Ronde van de Algarve (Por/2.Pro) komt op naam van Sam Bennett. De Ier van Deceuninck-Quick Step haalde het na 189,5 km van Lagos naar Portimao in de sprint voor de Nederlander Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert) en de Spanjaard Jon Aberasturi (Caja Rural).

Andere jaren ging het van Portimao naar Lagos, deze keer deed het peloton het parcours omgekeerd aan. De openingsrit in deze vijfdaagse rittenkoers is traditioneel voer voor sprinters en op papier was dat ook nu het geval.

Nadat de obligate vlucht van de dag, met Carlos Canal (Burgos-BH), Jon Irisarri (Caja Rural), Gustavo César Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), Cesar Nicolas Paredes (Louletano-Loulé Concelho) en Hugo Nunes (Rádio Popular-Boavista), werd opgeraapt in de laatste 20 kilometer ging het met een rotvaart naar de finish.

Even daarvoor was er nog een valpartij, waarbij Davide Ballerini betrokken raakte, maar Deceuninck-Quick Step liet het niet aan zijn hart komen en stoomde door richting de finish voor de sprint. Maar de sprintvoorbereiding raakte opnieuw verstoord door een val in het slot met Archbold en Jakobsen.

Ondanks dat euvel lanceerde Morkov daarna Sam Bennett perfect en de Ier sprintte naar zijn zesde zege van het seizoen. Hij is meteen ook de eerste leider in de rittenkoers, die vorig jaar op naam van ploegmaat Remco Evenepoel kwam. Bennett kwam voor het eerst in actie sinds hij een maand geleden tweede werd in de Scheldeprijs.