MR-gemeenteraadslid neemt ontslag na aanwezigheid op La Boum 2

Julien Reintjens, het MR-gemeenteraadslid uit het Henegouwse Châtelet dat aanwezig was bij La Boum 2, neemt ontslag. Dat laat partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez weten. ‘Dat is het beste gezien de omstandigheden.’

Reintjens werd eerder deze week op het matje geroepen door de partij nadat hij de politie had bedreigd op sociale media. Het MR-gemeenteraadslid nam zaterdag deel aan het verboden evenement La Boum 2 in het Brusselse Ter Kamerenbos en kondigde dat aan op Facebook met een foto van zichzelf in ontbloot bovenlijf, met hakbijl in de hand. ‘Bois de la Cambre, j’arrive’, klonk het daarbij. Reintjens postte ook meerdere berichten op de socialenetwerksite waarin hij onder meer meldde dat hij er ‘helmen wilde breken’.

Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez veroordeelde het gedrag van Reintjens en de partij startte een uitsluitingsprocedure op, die normaal gezien woensdagavond zou aflopen. Maar intussen heeft Reintjens dus zelf ontslag genomen uit zijn mandaten, laat Bouchez weten. ‘Dat is het beste gezien de omstandigheden. Het gedrag van de MR-verkozenen moet voorbeeldig zijn.’

Het Brusselse parket is ondertussen ook nog bezig met een onderzoek naar Reintjens.